BeIN Sports'un haberine göre; devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransız forvet Loic Remy ile anlaşma sağladı.

İspanya La Liga'da bu sezon Las Palmas ile iyi bir performans sergileyen ve 12 lig maçında 5 gol kaydeden Remy için bordo mavili kulübün futbolcuya yıllık 1,9 milyon Euro, kulübü Las palmas'a ise satın alma opsiyonlu bir buçuk yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı gelen haberler arasında. Fransa Milli Takımı formasıyla 31 maça çıkan Remy, bu maçlarda 7 gol kaydetti.