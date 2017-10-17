Trabzonspor, Durica'yı kadro dışı bırakacak

Akhisar maçında çok büyük bir hata yapan ve topu rakibine kaptırdıktan sonra gole sebebiyet veren, ardından Mustafa Akbaş’a çarpan topun golle sonuçlanmasında hata yapan Jan Durica’nın bileti kesildi. Slovak futbolcunun yönetim kararıyla kadro dışı bırakılacağı öğrenildi. Kadro dışı bırakılacaklar arasında yerli ve yabancı isimler de bulunuyor.

trabzonspor

Jan Durica