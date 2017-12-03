Son dakika: Trabzonspor Fenerbahçe Doğuş maçında olay çıktı!

Trabzonspor ile Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan mücadeleye olaylar nedeniyle ara verildi. Maç başlamadan önce salonda iki kere anons yapıldı. Bordo-mavili taraftarların açtığı "Şikecisiniz, hırsızsınız, ahlaksızsınız" pankartı ise dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçeli taraftarların tepki göstermesi sonrası, söz konusu pankart asıldığı yerden kaldırıldı.

Mücadelenin ilk yarısının sona ermesine yaklaşık 4 dakika kala hakemler soyunma odasına gitti. Hakemlerin soyunma odasına gidişi sırasında Trabzonsporlu taraftarlar, hakemleri kararından döndürmeye çalıştı.

İkinci periyodun bitimine 4 dakika 25 saniye kala Fenerbahçe Doğuş hücumunda Jan Vesely'nin hareketli perde yapması nedeniyle hakemler hücum faul kararı verdi. İki takım oyuncuları arasında tartışma çıkarken Trabzonsporlu Chris Obekpa'nın müdahalesi sonrasında Vesely yerde kaldı. Yaşanan kısa süreli tartışma sonrasında iki takım oyuncuları da ayrılsa da hakemlerin soyunma odasına gitme kararı aldğı kaydedildi.

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