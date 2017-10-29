Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle - Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 23 puan toplayan Galatasaray, Trabzonspor maçını kazanarak namağlup liderliğini sürdürmeye çalışacak. Ligin ilk 9 haftasında 9 puan toplayarak haftaya 14. sırada giren Trabzonspor ise sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

Ligin 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni yenmesinin ardından son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, kötü gidişini durdurarak moral bulmayı hedefliyor.

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TRABZONSPOR-GALATASARAY

STAT: Medical Park

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN Sports 1

CEZALILAR: Mas, Rodallega (Trabzonspor) / Belhanda (Galatasaray)

SAKATLAR: Kucka, Burak Yılmaz (Trabzonspor)

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Bero, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, N'Doye

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Tolga, Feghouli, Gomis

YEDEKLER: Eray, Carrasso, Serdar, Ahmet, Yasin, Eren, Sinan, Rodrigues, Koray, Latovlevici

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor



SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

DÜELLONUN RAKAMLARI:

4- Bordo-Mavililer, Sarı-Kırmızılılar’la oynadığı son 6 Süper Lig maçının 4’ünü kazanırken, 2 kez de Cimbom güldü.

9- 23 Aralık 2012’de Avni Aker’de oynanan ve 0-0 biten maçın ardından Trabzon ile Galatasaray arasındaki son 9 karşılaşma da berabere bitmedi.



13- Galatasaray, Süper Lig’de 13 maçtır yenilmiyor. Aslan en son geçen

sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya mağlup oldu.

10- Ligde 5 haftadır galip gelemeyen Trabzon, evinde oynadığı son 2 maçta toplam 10 gol yedi, Alanya’ya 4-3, Ahkisar’a 6-1 yenildi.

20- Ligin en çok gol atan takımı ile en çok gol yiyen ekibi karşılaşacak. Aslan, rakip ağları 20 kez sallarken, Fırtına kalesinde

22 gol gördü.

13- Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray’a karşı 13 maçtır galip gelemiyor.

2- İgor Tudor, Türkiye kariyeri boyunca Trabzon’la 2 kez karşılaştı. Hırvat hoca, Karabük’le 4-0 yendiği Fırtına’ya Galatasaray’ın başında 2-0 mağlup olmuştu.

LİGDE SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2012-2013 Trabzonspor-Galatasaray 0 - 0 Galatasaray-Trabzonspor 2 - 0 2013-2014 Galatasaray-Trabzonspor 2 - 1 Trabzonspor-Galatasaray 1 - 4 2014-2015 Galatasaray-Trabzonspor 0 - 3 Trabzonspor-Galatasaray 2 - 1 2015-2016 Trabzonspor-Galatasaray 0 - 1 Galatasaray-Trabzonspor 2 - 1 2016-2017 Galatasaray-Trabzonspor 0 - 1 Trabzonspor-Galatasaray 2 - 0

YENİLMEZ CİMBOM! Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 9 karşılaşmada ise 7 galibiyet ile 2 beraberlik aldı.

ÇALIMBAY İLE LİGDE İKİNCİ KEZ

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligdeki ikinci maçına çıkacak. Deneyimli teknik adam yönetiminde ligde ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda ise hafta içinde TFF 3. Lig temsilcisi Çorum Belediyespor'u rakip sahada 6-0 yenen bordo-mavililer, Çalımbay ile ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.



TAKIMDA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Juraj Kucka ile kart cezalı oyuncular Emmanuel Mas ve Hugo Rodallega, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Bordo-mavili takımda forvette Burak Yılmaz ve Rodallega'nın yokluğunda Dame N'Doye'nin forma giymesi bekleniyor. Senegalli oyuncu, bu sezon ilk kez ligde 11'de sahaya çıkmış olacak. Çalımbay'ın sol kanatta Mas'ın yokluğunda Evkur Yeni Malatyaspor maçında stoperde görev yapan Mustafa Akbaş'a, stoperde de bu oyuncunun yerine Jan Durica'ya forma vermesi bekleniyor. Karadeniz ekibinde Uğur Demirok, Okay Yokuşlu ve Olcay Şahan, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.





TRABZONSPOR İLE GALATASARAY 124. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor ile Galatasaray 124. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 43 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 123 karşılaşmanın 56'sını Galatasaray, 40'ını Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 160, Trabzonspor ise 134 kez gol sevinci yaşadı.



LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 88 karşılaşmanın 39'unu Galatasaray kazandı, 28 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 21 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 113, Trabzonspor ise 97 gol attı.





GEÇEN SEZON TRABZONSPOR GÜLDÜ

Trabzonspor, Galatasaray ile geçen sezon ligde yaptığı her iki maçı da kazandı. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda 1-0, ikinci yarıda Medical Park'ta ise 2-0 galip geldi. Öte yandan rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 6 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 6 lig maçından 4'ünde bordo-mavililer, 2'sinde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.



TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

İki ekip arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin iki farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 44 maçta Galatasaray'ı 18 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, biri Medical Park'ta oynanan maçlardaki 52 golüne, Galatasaray 55 golle karşılık verdi.



GALATASARAY DEPLASMANDA ZOR KAYBEDİYOR

Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda yaptığı son 22 lig maçında sadece 5 kez yenildi. Sarı-kırmızılılar, Trabzon deplasmanında rakibini son 22 lig maçında 11 kez yendi, 6 kez de berabere kaldı, 5 kez kaybetti.



FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'te Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.



SON 9 MAÇTA BERABERLİK YOK

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 9 maçta beraberlik yaşanmadı. İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı. Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 9 müsabakadan 5'inde Galatasaray, 4'ünde Trabzonspor galip geldi.

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