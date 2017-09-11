Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının ardından...

Bilirsiniz, Olcay Şahan-Yusuf Yazıcı birbirlerine yakın oynadıklarında etkili oluyorlardı. Fakat şimdiki konumları farklılaştı ve Olcay sol açık, Yusuf sağ açıkta görev yaptılar. Ama Yusuf’un o bölgede etkili olabilme ihtimalinin zayıf olduğu net bir şekilde görüldü. Arkasındaki Pereira da bundan etkilendi. Trabzonspor’un yediği gol, işte bu oyun düzeni bozukluğundan kaynaklandı. Buna Durica’nın yokluğunda Mustafa Akbaş ile Uğur Demirok’un kötü performansı da eklenince ortaya dağınık bir Trabzonspor çıktı.
Sosa’dan başlayarak devam edelim. Tabii ki büyük bir 10 numara. Burak Yılmaz ile henüz frekansları tutmuyor. Zaman lazım... Orta sahada Kucka-Okay ikilisi halen kötüler. Belki maça göre yeniden Okay-Onazi ikilisine dönülmesi gerekebilir. Baktığınızda yıldız futbolcusu bol gözüken bir kadrosu var Trabzonspor’un. Ancak sahada bir karmaşası da var. İlk yarıda durum böyleyken, ikinci yarıda Ersun Yanal başka arayışlara geçti. Örneğin sahanın en kötüsü Uğur Demirok’u çıkarttı. Kesinlikle doğru karardı. Okay, Mustafa’nın partneri oldu. İlginçtir, çünkü kadroda yeni transfer stoper Hubocan vardı.
Kucka-Sosa orta saha oldu. 10 numaraya Yusuf Yazıcı geçti ve savaşı kazanan da o oldu. Genç Abdülkadir sağ kanatta arı gibi çalışınca Trabzonspor arzulu futboluna kavuştu. O genç çocuk, Messi gibiydi. Olcay’a attırdığı golde bile farklılık olduğunu sanırım herkes gördü.. Beraberlik golünden sonra iyice açılan Trabzonspor, yağmur gibi Gençlerbirliği’nin üzerine gitti ki dayanabilmeleri zaten imkansızdı.
Son dakikalara girildiğinde Ersun Hoca oyuna tam müdahalesini yaptı ve Olcay-Rodallega değişikliği bir dakika sonra etkisini gösterdi. 10 numara savaşını kazanan Yusuf’un harika pasını gole çeviren isim Rodi’ydi.. Trabzonspor’un 3’üncü golünü de Onazi atınca Medical Park Stadı adeta bayram yerine döndü. Tebrikler...
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