Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un eski günlerine döneceğine inancının tam olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de elde ettiği lig şampiyonluklarıyla Anadolu'nun sesi olan ve son olarak 2010-2011 yılında şampiyon olarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Trabzonspor'umuzun bugün içinde bulunduğu darboğaz, bordo-mavi renklere gönül vermiş olan, ülkemizde ve dünyadaki on milyonlarca taraftarını derinden üzmektedir. 1967 yılında kurulduktan sonra yokluklar içerisinde şampiyonluklar elde etmiş olan bu camia, bu zor günlerin mutlaka üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.
Buna canıyürekten inandığına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Yeter ki camia içerisinde güçler birleştirilsin, şahsi kırgınlıklar arka plana bırakılsın ve 'Ben' değil, 'Biz' denilebilsin. Bu sağlandıktan sonra Trabzonspor eski günlerine tekrar dönecek ve bugünkü karanlık tablo ortadan kalkacaktır. Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik durum şehrin ve camianın ortak hareket etmesiyle aşılabilir. Şehrin Belediye Başkanı olarak ben üzerime düşenin fazlasını yapmaya hazırım."
Gümrükçüoğlu, Trabzonspor'un maddi sorunlarıyla ilgili bir çalışma yaptığını ve bunun sonuçlarının her alanda Trabzon'u temsil edenlerle paylaşıldığında çözüm üretilebileceğine inandığını belirterek şöyle devam etti:
"Bu şehirden yetişen, bu şehre hizmet eden, Trabzonspor sevgisi ile büyüyen bir insan olarak kulübümüz için sorumluluklarımızın olmadığını söylemek mümkün değildir. Aynı şekilde bu şehrin yetiştirdiği, bu kulüp sayesinde marka olan insanların da kulübe olan saygı, sevgi ve bağlılık borçlarını ödeme vakti gelmiştir. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan bu kulüpte görev almış tüm değerlerimizi yine bir araya getirmeye ve güçlerimizi birleştirmeye mecburuz. Aynı şekilde bu camiaya gönül veren kimsenin, başkasına kızarak dışarıda kalması mümkün değildir. Bu sorunu hep birlikte, gönül gönüle Trabzonspor sevgimizle çözümleyeceğiz."
Gelinen süreçte suçlu aramanın zamanı olmadığını, sorunun çözümüne odaklanılması gerektiğini aktaran Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:
"Bu kulüpte kuruluşundan bu yana başkanlık yapmış olan her isim değerlidir ve mutlaka dikkate alınmalıdır. Kulüpte başkanlık yapıp bugün hayatta olan Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Faruk Özak, Özkan Sümer, Atay Aktuğ, Nuri Albayrak, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta ve kulübün önde gelen isimleri, eski futbolcular mutlaka bir masa etrafında toplanmalı, bu şehrin yetiştirdiği bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kanaat önderleri sorunu tartışmalı, çıkacak olan sonucu herkes, her durum ve şartta kabul ederek ortak bir ses vermelidir. Toplantıdan sonra farklı sesler çıkmamalı ve herkes Trabzonspor için bu oluşuma destek vermelidir. Bunun adına ister 'kriz yönetimi', isterseniz 'her şey Trabzon ve Trabzonspor için platformu' deyin fark etmez. Zaman eleştirmek değil, birleştirmek zamanıdır. Zaman, güçleri Trabzonspor'umuz için birleştirme zamanıdır. Ben bütün gücümle Trabzonspor'un yanındayım ve birliktelik içinde tüm sorunların bitirilmesi için elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyor ve gayret gösteriyorum."
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