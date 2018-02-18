Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i kendi evinde konuk edecek. Maçın başlamasına saatler kala heyecan dorukta. İşte Trabzonspor Medipol Başakşehir maçının detayları...
Geçtiğimiz hafta liderliği Galatasaray'a kaptıran Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk oluyor.
Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Son iki maçında 5 puan kaybeden ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, haftaya 43 puanla ikinci sırada giriyor.
Son 5 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 33 puanla 6. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
Emre Belözoğlu geri dönüyor
Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Emre Belözoğlu, Trabzon deplasmanında takımındaki yerine alabilecek.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile hastalığı geçen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ - TRABZON
18.02.2018 - 16:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
BÜLENT YILDIRIM(Hakem)
İSMAİL ŞENCAN(1. Yardımcı Hakem)
ASIM YUSUF ÖZ(2. Yardımcı Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(Dördüncü Hakem)
OĞUZ SARVAN(Gözlemci)
BİRTAN TAŞKINLAR(Temsilci)
HAKAN CİVA(Temsilci)
İLKER EMİR(Temsilci)
TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor Başakşehir maçının ilk 11'leri belli olduğunda sayfamıza eklenecektir.
TRABZONSPOR: Onur, Kamil Ahmet, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Arda, Visca, Mosssoro, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abduyllah Avcı
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