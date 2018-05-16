Trafikte çekilen bu görüntüyü görenler gözlerine inanamadı. Yanında meyve tabağı, elinde tespih olan Kadir E., isimli şoför direksiyonu ise ayağı ile kontrol ediyor.

İHA'nın aktardığına göre; görüntüyü izleyenler tepki gösterirken Kadir E., o videoyu mizah amaçlı çektiğini söyledi.

Sosyal medyada fenomen olmak için mizansen değişik videolar çekip paylaştığını kaydeden Kadir E., “O videoyu havaalanı yolunda bir cepte çektim. Mizah amaçlı. Sosyal medyada, instegram da belirli bir kitlem (takipçi) var. Bu sebepten benzer videolar paylaşıyorum. Bunu haberlerde çok farklı lanse ettiler. Benim amacım mizah olsun trafiği tehlikeye atacak bir harekette bulunduğumu düşünmüyorum” diye konuştu.

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