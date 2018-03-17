Kars Merkez Mahallesi'nde bulunan ARAS EDAŞ Elektriğe ait trafo bilinmeyen bir nedenden alev alev yanmaya başladı. Durumu mahalle sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine intikal etmesi beklenirken, yangında kısa sürede büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte adeta bomba gibi patlayan trafo, Merkez Mahallesi'ni karanlığa bürüdü. Mahalle sakinleri ise korku dolu anlar yaşadı.

İHA'nın haberine göre; olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER