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Hatta sportif direktör Damien Comolli ile 8 aydır bu genç yetenekleri bulma konusunda çalışmalar yaptığı belirtildi. Ali Koç'u yakından tanıyanlar "O, Fenerbahçe'yi asla büyük borçların altına sokmaz. Takımı gençleştirecek. Öyle futbolcular gelecek ki herkes hayran kalacak.