ROGER GUEDES SÜRPRİZİ
Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkan olmadan önce yaptığı bir konuşmada, "Fenomen Ronaldo'yu PSV'ye gitmeden önce bulan takım olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı. 8 aydır Damien Comolli ile çalışan Koç'un keşiflerinden birinin Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ın 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Roger Guedes olduğu ortaya çıktı.
Genç yıldız adayının Katarlı menajeri Ahmed ile hem Comolli'nin hem de başkan Ali Koç'un defalarca görüştüğü belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Brezilyalı sağ kanat oyuncusunun, menajeri tarafından Türkiye'ye gelme konusunda ikna edildiği ifade edildi. Alex de Souza'nın Guedes'i iknada büyük katkılarının olduğu öğrenildi.
Kiralık oynadığı Atletic MG'ye 12 lig maçında 9 gol-3 asistlik müthiş bir katkı sağlayan Roger Guedes'in peşinde Benfica, Porto, Shakhtar, Al-Wehda ve Al-Ahli de var. Comolli'nin, oyuncunun kulübü Palmeiras'la ilk temasları gerçekleştirdiği, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi.
VAN GİNKEL ARAŞTIRMASI
Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferi çıkmaza girince rota yeniden teknik direktör Phillip Cocu'nun PSV'den eski öğrencisi Marco van Ginkel'e döndü. Diz sakatlığı sonrası sahalardan bir süre uzak kalan Van Ginkel'in raporları inceleniyor.
Bonservisi Chelsea'de olan 25 yaşındaki orta sahanın aynı sorunu tekrar yaşamayacağı anlaşılırsa Fenerbahçe onu İngiliz kulübünden kiralamak için harekete geçecek. Teknik direktör Cocu, Marco Van Ginkel'i oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü oynaması nedeniyle tercih ediyor. (Star)
ALİ KOÇ HERKESİ ŞAŞIRTACAK
Birçok yıldız ismin gündemde olduğu Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bu konuda hiç ağzını açmıyor. "Kimler gelecek" sorularını "Kimleri getireceğimizi söyleyemem, nazar değer" diyerek geçiştiren başkanın hedefindeki asıl oyuncuların çok başka olduğu bildirildi.
Koç'un yakın çevresinden gelen haberlere göre başkanın, adı fazla duyulmamış ama sahaya çıktığında herkesi memnun edecek bazı futbolcular için yoğun temaslarda bulunduğu kaydedildi.
Hatta sportif direktör Damien Comolli ile 8 aydır bu genç yetenekleri bulma konusunda çalışmalar yaptığı belirtildi. Ali Koç'u yakından tanıyanlar "O, Fenerbahçe'yi asla büyük borçların altına sokmaz. Takımı gençleştirecek. Öyle futbolcular gelecek ki herkes hayran kalacak.
Ali başkanın sürprizlerine hazırlıklı olun. Herkesi ters köşeye yatıracak. Öyle oyuncular gelecek ki herkes 'çok büyük' diyecek" iddiasında bulunuyorlar. (Fotomaç)
AXEL VİTSEL BOMBASI
Wilshere'i elinden kaçıran Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Çin'in TJ Quanjian takımında forma giyen orta saha oyuncusu Axel Witsel'i kiralamak istiyor.
TJ Quanjian, Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren 29 yaşındaki yıldızı 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Zenit'ten transfer etmişti. Witsel, Çin'de senede 16 milyon euro kazanıyor. (Fotomaç)
VOLKAN'A TEKLİF VAR
Sözleşmesi hala uzatılmaya Volkan Demirel'e Ankaragücü'nden teklif geldiği bildirildi. Başkent ekibini çalıştıran İsmail Kartal'ın eski öğrencisini arayıp teklifte bulunduğu iddia edildi.
Kartal'ın "Gel yeniden beraber çalışalım. Kaptanım ve yardımcım ol" dediği; Volkan'ın ise "Hocam biraz daha beklemek istiyorum" sözleriyle cevap verdiği ileri sürüldü.
B PLANI
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de İngiliz yıldız Jack Wilshere ile ilgili olarak gelen haberler Sarı-Lacivertliler'i üzse de yönetim ve sportif direktör Fabien Comolli şimdiden gerekli tedbiri almış durumda. Sarı-Lacivertli kurmaylar Jack Wilshere'in alternatifi olarak 2 ismi belirledi.
COCU ÇOK YAKINDAN TANIYOR
Bunların ilki Liverpool'da forma giyen ve Cocu'nun da eski öğrencisi olan Wijnaldum. Keita ve Fabinho'nun transfer edilmesi Hollandalı oyuncunun forma şansını azalttı.
Liverpool'un Wijnaldum'u kiralamaya ya da satmaya sıcak bakacağı ifade ediliyor. Diğer isim ise Barcelona'nın Portekizli merkez orta saha oyuncusu Andre Gomes. Gomes için ön görüşme yapılmış durumda.
GOMES İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Yıldızlarla dolu Barcelona orta sahasında istediği kadar forma giyme şansı bulamayan Andre Gomes de daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Gomes'in 1 yıl kiralanması planlanıyor. (Takvim)
BAS DOST GELİYOR
Forvet transferini bir an önce bitirmek isteyen Fenerbahçe'de Bas Dost adım adım imzaya yaklaşıyor. Sporting Lizbon ile sözleşmesini fesheden Hollandalı golcü ile prensipte anlaşan ancat mali konulardaki pürüzleri aşamayan Sarı-Lacivertliler'in menajer Jürgen Werner ile yaptığı son görüşme olumlu geçti.
OLUMLU GELİŞMELER VAR
İmza parası ve menajer ücreti konusunda ortaya çıkan fark azalınca Werner İstanbul'a davet edildi. Menajer Werner'in önümüzdeki hafta İstarbul'a gelip Fenerbahçe yönetimi ile görüşmesi bekleniyor.
ŞEHRİ VE TESİSLERİ GEZECEK
Jürgen Werner'in hem ekonomik şartları masaya yatıracağı hem de tesisler, stat ve şehri gezeceği öğrenildi. Yapılacak kritik görüşmenin ayrıntıları da şu an tatilde olan Bas Dost'a aktarılacak.
ÖN PROTOKOL İMZALANACAK
Eğer her şey yolunda giderse Hollandalı forvetle 4 yıllık ön protokol yapılacak. Şu an Sporting Lizbon ile FIFA'lık olan Bas Dost konusunda yaşanacak gelişmeler büyük bir dikkatle takip ediliyor. (Fotomaç)
OSPİNA'YI BOCA KAPTI
Fenerbahçe, David Ospina'yı elden kaçırmak üzere... Arjantin'de yayın yapan TyC Sports kanalı, Arsenal'in yol verdiği Kolombiyalı kalecinin Boca Juniors ile anlaştığını duyurdu.
29 yaşındaki file bekçisinin Meksika'nın Tigres takımından aldığı daha yüksek teklife rağmen Boca'ya "evet" dediği duyuruldu.
WİLSHERE'DAN FENER'E ÇALIM
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya varıp transferini imzaya bıraktığı Jack Wilshere, son anda yaptığı manevrayla tercihini West Ham'dan yana yaptı. Londra ekibiyle 3 yıllık anlaşma yapacağı duyurulan 26 yaşındaki top cambazı, böylece son çalımını da Fenerbahçe'ye atmış oldu.
İngiliz orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'den çok daha düşük ücret vermesine rağmen West Ham'ı tercih ettiği belirtildi. The Sun gazetesi, Wilshere'ın West Ham'dan yılda 5.2 milyon sterlin (Yaklaşık olarak 5 milyon 881 bin euro) kazanacağını yazdı.
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