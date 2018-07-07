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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (07 Temmuz 2018)

07.07.2018 - 12:34 | Güncelleme:

"Öyle oyuncular gelecek ki herkes 'çok büyük' diyecek..." Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yakın çevresi mesajı verdi! Öte yandan Palmeiras'ın 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Roger Guedes'i Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex ikna etti! İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

  • 1 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
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    ROGER GUEDES SÜRPRİZİ

    Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkan olmadan önce yaptığı bir konuşmada, "Fenomen Ronaldo'yu PSV'ye gitmeden önce bulan takım olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı. 8 aydır Damien Comolli ile çalışan Koç'un keşiflerinden birinin Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ın 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Roger Guedes olduğu ortaya çıktı. 

  • 2 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
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    Genç yıldız adayının Katarlı menajeri Ahmed ile hem Comolli'nin hem de başkan Ali Koç'un defalarca görüştüğü belirtildi.

  • 3 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
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    SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

    Brezilyalı sağ kanat oyuncusunun, menajeri tarafından Türkiye'ye gelme konusunda ikna edildiği ifade edildi. Alex de Souza'nın Guedes'i iknada büyük katkılarının olduğu öğrenildi. 

  • 4 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    4 | 26

    Kiralık oynadığı Atletic MG'ye 12 lig maçında 9 gol-3 asistlik müthiş bir katkı sağlayan Roger Guedes'in peşinde Benfica, Porto, Shakhtar, Al-Wehda ve Al-Ahli de var. Comolli'nin, oyuncunun kulübü Palmeiras'la ilk temasları gerçekleştirdiği, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi.

  • 5 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
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    VAN GİNKEL ARAŞTIRMASI

    Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferi çıkmaza girince rota yeniden teknik direktör Phillip Cocu'nun PSV'den eski öğrencisi Marco van Ginkel'e döndü. Diz sakatlığı sonrası sahalardan bir süre uzak kalan Van Ginkel'in raporları inceleniyor.

  • 6 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    6 | 26

    Bonservisi Chelsea'de olan 25 yaşındaki orta sahanın aynı sorunu tekrar yaşamayacağı anlaşılırsa Fenerbahçe onu İngiliz kulübünden kiralamak için harekete geçecek. Teknik direktör Cocu, Marco Van Ginkel'i oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü oynaması nedeniyle tercih ediyor. (Star)

  • 7 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    7 | 26

    ALİ KOÇ HERKESİ ŞAŞIRTACAK

    Birçok yıldız ismin gündemde olduğu Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bu konuda hiç ağzını açmıyor. "Kimler gelecek" sorularını "Kimleri getireceğimizi söyleyemem, nazar değer" diyerek geçiştiren başkanın hedefindeki asıl oyuncuların çok başka olduğu bildirildi. 

  • 8 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    8 | 26

    Koç'un yakın çevresinden gelen haberlere göre başkanın, adı fazla duyulmamış ama sahaya çıktığında herkesi memnun edecek bazı futbolcular için yoğun temaslarda bulunduğu kaydedildi.

  • 9 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    9 | 26

    Hatta sportif direktör Damien Comolli ile 8 aydır bu genç yetenekleri bulma konusunda çalışmalar yaptığı belirtildi. Ali Koç'u yakından tanıyanlar "O, Fenerbahçe'yi asla büyük borçların altına sokmaz. Takımı gençleştirecek. Öyle futbolcular gelecek ki herkes hayran kalacak.

  • 10 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    10 | 26

    Ali başkanın sürprizlerine hazırlıklı olun. Herkesi ters köşeye yatıracak. Öyle oyuncular gelecek ki herkes 'çok büyük' diyecek" iddiasında bulunuyorlar. (Fotomaç)

  • 11 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    11 | 26

    AXEL VİTSEL BOMBASI 

    Wilshere'i elinden kaçıran Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Çin'in TJ Quanjian takımında forma giyen orta saha oyuncusu Axel Witsel'i kiralamak istiyor. 

  • 12 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    12 | 26

    TJ Quanjian, Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren 29 yaşındaki yıldızı 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Zenit'ten transfer etmişti. Witsel, Çin'de senede 16 milyon euro kazanıyor. (Fotomaç)

  • 13 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    13 | 26

    VOLKAN'A TEKLİF VAR 

    Sözleşmesi hala uzatılmaya Volkan Demirel'e Ankaragücü'nden teklif geldiği bildirildi. Başkent ekibini çalıştıran İsmail Kartal'ın eski öğrencisini arayıp teklifte bulunduğu iddia edildi. 

  • 14 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    14 | 26

    Kartal'ın "Gel yeniden beraber çalışalım. Kaptanım ve yardımcım ol" dediği; Volkan'ın ise "Hocam biraz daha beklemek istiyorum" sözleriyle cevap verdiği ileri sürüldü.

  • 15 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    15 | 26

    B PLANI

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de İngiliz yıldız Jack Wilshere ile ilgili olarak gelen haberler Sarı-Lacivertliler'i üzse de yönetim ve sportif direktör Fabien Comolli şimdiden gerekli tedbiri almış durumda. Sarı-Lacivertli kurmaylar Jack Wilshere'in alternatifi olarak 2 ismi belirledi.

  • 16 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    16 | 26

    COCU ÇOK YAKINDAN TANIYOR 

    Bunların ilki Liverpool'da forma giyen ve Cocu'nun da eski öğrencisi olan Wijnaldum. Keita ve Fabinho'nun transfer edilmesi Hollandalı oyuncunun forma şansını azalttı.

     

  • 17 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    17 | 26

    Liverpool'un Wijnaldum'u kiralamaya ya da satmaya sıcak bakacağı ifade ediliyor. Diğer isim ise Barcelona'nın Portekizli merkez orta saha oyuncusu Andre Gomes. Gomes için ön görüşme yapılmış durumda.

  • 18 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    18 | 26

    GOMES İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ 

    Yıldızlarla dolu Barcelona orta sahasında istediği kadar forma giyme şansı bulamayan Andre Gomes de daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Gomes'in 1 yıl kiralanması planlanıyor. (Takvim)

  • 19 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    19 | 26

    BAS DOST GELİYOR

    Forvet transferini bir an önce bitirmek isteyen Fenerbahçe'de Bas Dost adım adım imzaya yaklaşıyor. Sporting Lizbon ile sözleşmesini fesheden Hollandalı golcü ile prensipte anlaşan ancat mali konulardaki pürüzleri aşamayan Sarı-Lacivertliler'in menajer Jürgen Werner ile yaptığı son görüşme olumlu geçti.

  • 20 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    20 | 26

    OLUMLU GELİŞMELER VAR

    İmza parası ve menajer ücreti konusunda ortaya çıkan fark azalınca Werner İstanbul'a davet edildi. Menajer Werner'in önümüzdeki hafta İstarbul'a gelip Fenerbahçe yönetimi ile görüşmesi bekleniyor.

  • 21 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    21 | 26

    ŞEHRİ VE TESİSLERİ GEZECEK

    Jürgen Werner'in hem ekonomik şartları masaya yatıracağı hem de tesisler, stat ve şehri gezeceği öğrenildi. Yapılacak kritik görüşmenin ayrıntıları da şu an tatilde olan Bas Dost'a aktarılacak.

  • 22 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    22 | 26

    ÖN PROTOKOL İMZALANACAK 

    Eğer her şey yolunda giderse Hollandalı forvetle 4 yıllık ön protokol yapılacak. Şu an Sporting Lizbon ile FIFA'lık olan Bas Dost konusunda yaşanacak gelişmeler büyük bir dikkatle takip ediliyor. (Fotomaç)

  • 23 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    23 | 26

    OSPİNA'YI BOCA KAPTI

    Fenerbahçe, David Ospina'yı elden kaçırmak üzere... Arjantin'de yayın yapan TyC Sports kanalı, Arsenal'in yol verdiği Kolombiyalı kalecinin Boca Juniors ile anlaştığını duyurdu. 

  • 24 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    24 | 26

    29 yaşındaki file bekçisinin Meksika'nın Tigres takımından aldığı daha yüksek teklife rağmen Boca'ya "evet" dediği duyuruldu. 

  • 25 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    25 | 26

    WİLSHERE'DAN FENER'E ÇALIM

    Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya varıp transferini imzaya bıraktığı Jack Wilshere, son anda yaptığı manevrayla tercihini West Ham'dan yana yaptı. Londra ekibiyle 3 yıllık anlaşma yapacağı duyurulan 26 yaşındaki top cambazı, böylece son çalımını da Fenerbahçe'ye atmış oldu. 

  • 26 Transferi Alex bitirdi! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
    26 | 26

    İngiliz orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'den çok daha düşük ücret vermesine rağmen West Ham'ı tercih ettiği belirtildi. The Sun gazetesi, Wilshere'ın West Ham'dan yılda 5.2 milyon sterlin (Yaklaşık olarak 5 milyon 881 bin euro) kazanacağını yazdı.

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