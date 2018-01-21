Süper Lig'de Konyaspor ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçta fenalaşan Konyaspor taraftarı Şakir Aydın'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Konyaspor'un başkan yardımcısı Ahmet Baydar, olayı şöyle aktardı:

"Maç oynanırken tribünler karşılaşmayı yöneten hakemlere büyük tepki gösterdi. Bu sırada kalp krizi geçiren Şakir Aydın isimli taraftarımız, hastanede hayatını kaybetti. Taraftarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Eski yöneticimiz Trabzonsporlular tarafından protokol tribününde yumruklu saldırıya uğradı. Bu olaya sebep olanları şiddetle kınıyoruz."