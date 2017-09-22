Tribünler Ersun Yanal'ı istifaya davet etti

Trabzonspor 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor'a 4-3 kaybedince tribünler büyük tepki gösterdi.

Maç, Trabzonspor iyi başlamış ve 32 dakika içinde bordo mavili ekip 3-0 öne geçmişti fakat Safet Susic'in değişikliklerinden sonra soyunma odasına 3-1'le giden Alanyaspor ikinci yarıda bambaşka bir görüntüye büründü ve Vagner Love'un yıldızlaştığı maçta Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Bu skorun ardından tribünler oyunculara ve Ersun Yanal'a tepki gösterdi. Trabzonsporlu taraftarlar Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. Maç sonuyla birlikte başlayan 'istifa' tezahüratları uzun süre devam etti.

— HT Spor (@HTSpor) September 22, 2017