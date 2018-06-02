9 | 12

Aziz Yıldırım, "Lütfen herkes kendine gelsin. Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Bu kulüp için hapis yattım, ayıp oluyor. Yarın buradan üzülerek ayrılırsınız. Nedir paylaşamadığınız? Yarın seçim var, kim kazanırsa o başkan olur. Burası kongre salonu, ayıp ya ayıp. Tribünde bağırmayanlar, burada bağırmasın. Hepinize söylüyorum. Birbirinize saygılı olun. Böyle bir şey görmedim. Ali Koç bizim düşmanımız değil ki. Bu nedir ya? Polis, lütfen şurayı boşaltsın" diyerek taraftarları uyardı.