TRT'nin 208 şarkıya yasak koyduğu haberine ilişkin olarak TRT Müzik'in Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kamuoyuna duyurulur. TRT Müzik Kanalı’nda RTÜK tarafından belirlenen esaslar (alkol, tütün yasağı vb.) dışında herhangi bir sanatçı için yasak konulması söz konusu olmamıştır. Bahsi geçen sanatçılar müzik listeleri ve canlı yayınlarımızda konuk olarak halen yer almaktadırlar." denildi.

"HER SANATÇIMIZI ÇOK SEVİYORUZ"

Bir başka paylaşımda ise, "Her sanatçımızı çok seviyor, hepsine kanalımızda yer verirken çok mutlu oluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

— TRT Müzik (@trtmuzik) February 28, 2018

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER