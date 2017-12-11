Haley, Amerikan CBS televizyonuna gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Cinsel tacize uğrayan kadınların cesurca yaşadıklarını anlatmasına dikkati çeken Haley, cinsel tacizle sadece siyasette değil, Hollywood'un da arasında bulunduğu her sektörde karşılaşıldığını söyledi.
Haley, ABD Başkanı Trump hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin bir soruya, "Cinsel tacize uğradığını söyleyen her kadın dinlenmeli, sesleri duyulmalı. Trump'a yönelik cinsel taciz suçlamalarını seçimlerden önce duymuştuk. Tacize uğradığını ya da kötü muameleye maruz kaldığını düşünen her kadın konuşma hakkına sahip." yanıtını verdi.
TRUMP'IN KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMASI
Trump'ın Kudüs' İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Haley, "Amerikan halkının 22 yıldır istediği bir adımı attıklarını" söyledi.
Haley, altı ay önce Senato'da büyük çoğunluğun ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını desteklediğini belirterek, Cumhuriyetçi ya da Demokrat her başkan adayının "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu ve elçiliğin oraya taşınması gerektiğini söylediğini" iddia etti.
Ortadoğu'da bu kadar gerginlik varken neden şimdi bu kararın alındığı sorusuna ise Haley, "Doğru olanı yaptık, 22 yıldır başkanların etrafındaki herkes beklenmesini söyledi ama Başkan Trump artık beklemeyecek." cevabını verdi.
Nikki Haley, ABD'nin bu adımının İsrail ve Filistin sorununun çözümünü daha da zorlaştırdığı ve şiddet olaylarına neden olduğu değerlendirmesi üzerine, "Her iki taraf da gerçeği kabullenirse barış gelir. Kıyamet kopmadı. Taraflar masaya gelecek ve Kudüs'ün nasıl olması gerektiğine karar verecek, biz de bu sürece destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin de Haley, "Bizim için şu an en büyük tehlike Kuzey Kore. Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.
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