ABD'de 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın Donald Trump lehine müdahalesine ilişkin soruşturmayı yürüten özel savcı Robert Mueller'in Trump'a soracağı soruların listesi sızdırıldı.

MUELLER'İN TRUMP'A SORACAĞI SORULAR NELER?

New York Times tarafından yayınlanan (49 tane) sorular şunları içeriyor:

Trump'ın, görevden aldığı FBI Direktörü James Comey'den soruşturmanın sona ermesini isteyip istemediği. Comey, Senato'ya verdiği ifadede Trump'ın kendisinden böyle bir talepte bulunduğunu söylemişti. Trump ile Comey'nin görüşmelerine ilişkin FBI tutanaklarında da ABD Başkanı'nın böyle bir talepte bulunduğu görülmüştü.

-Comey'nin kovulmasında bu durumun etkisi var mı? Neden? Kim rol oynadı?

Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'ın, Moskova ile Trump ekibinin iletişimini sağlamak için Lübnanlı bir iş adamı ve üst düzey bir Rus devlet yetkilisi üzerinden ‘arka kanal' kurduğu iddiaları...

- ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hiç görüşüp görüşmediği?

Sorulardan biri de, "12 Mayıs 2017'dde atılan tweet ne anlama geliyordu?" Bu soru, Comey'nin özel bir yemekte başkanla ilgili özel anılarını paylaşmasının ardından Trump'ın attığı tweetle ilgili. Trump, "Jamey Comey basına bizim konuşmalarımızı sızdırmaya başlamadan önce hiç belge olmadığını umuyor" yazmıştı.

Trump'ın hukuk ekibinin bir numarası olan Michael Cohen'in ofisinin FBI tarafından basılmasının ardından görevi bırakmasıyla ilgili sorular yöneltilecek.

Trump'ın seçildikten sonra Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı, ancak Rusya soruşturması nedeniyle istifa eden, daha sonra ise Mueller'e itirafçı olan Michael Flynn'e, savcıya anlattıklarıyla ilgili baskı yapıp yapmadığı Trump'a sorulacak sorulardan biri... Flynn'in, seçim sürecinde Kushner ile birlikte dönemin Rus Büyükelçisi Sergey Kislyak'la görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Şu ana kadar Trump bizzat suçlanmasa da ekibinden birçok önemli isme bu suçlama yöneltilmiş durumda. Bunların arasında seçim döneminde Trump'ın kampanya müdürlüğünü yapmış olan Paul Manafort, hukuk ekibinin bir numarası Michael Cohen ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn gibi isimler bulunuyor.

355 GÜNDE 2 BİNDEN FAZLA YALAN SÖYLEMİŞ

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklama ve iddialarını analiz eden Washington Post gazetesi, Trump'ın 355 günde 2 binin üzerinde yanlış beyanda bulunduğunu, bunun da günde ortalama 5,6 yanlış açıklamaya denk geldiğini belirten gazete, Trump'ın yanlış olduğu ispatlanan bazı söylemlerde de tekrara düştüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Wahington Post gazetesinin yaptığı analize göre, 355 gün içinde 2,001 yanlış veya yanıltıcı iddiada bulundu. Bu, günde 5,6'dan fazla ortalamaya denk geliyor.

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