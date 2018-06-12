Trump'ın gündemi Kuzey Kore plajları!

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelerek Pyongyang yönetiminin nükleer programını durdurması ve Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konularını masaya yatırdı.

Ancak görüşmede konuşulan tek konu bu değildi. Zirvenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı, Kuzey Kore ekonomisinin dış dünyaya açılması konusunun da masaya yatırıldığını belirtti ve ikili toplantıda Kuzey Kore'deki emlak ile plaj otelleri fırsatlarını gündeme getirdiğini söyledi.

Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde otelleri ve gökdelenleri bulunan Trump, basın toplantısında "Harika plajları var" ifadelerini kullandı.

Kore yarımadasında yaşanan gelişmeler ve şu ana kadar dünyanın en dışa kapalı ülkesi olarak görülen Kuzey Kore'nin dış dünyaya açılma ihtimali iş dünyasının da dikkatini çekmiş gibi gözüküyor.

The New York Times'a konuşan Güney Koreli hukuk firması Bae, Kim & Lee'nin ortağı Wook Yoo bazı firmaların kendileriyle iletişime geçtiğini ve tereddütlüce de olsa Kuzey Kore'de iş yapma fırsatlarını sorguladıklarını söyledi. Hangi şirketlerin konuyla ilgilendikleri ve hangi iş alanlarında faaliyet gösterdikleri konusunda bilgi ise verilmedi.

Öte yandan Güney Kore'nin de Kuzey Kore'ye içerisinde elektrik santralleri ve demiryolu inşasının da yer aldığı bir modernizasyon planı teklif ettiği ifade edildi.

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