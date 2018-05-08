ABD Başkanı Trump, İran'la varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili nihai kararını açıkladı.

İran'la yapılan anlaşmayı "hikaye" şeklinde tanımlayan Trump, İran'ın anlaşmaya uysa dahi sonunda nükleer silaha ulaşacağını çünkü anlaşmanın uygulama olarak yanlış olduğunu söyledi.

Trump, "İran teröre yardımda liderlik yapıyor, ve bu ülke elinde çok güçlü bir silah olacak ve şuanda anlaşmadan çekildiğimizi açıklıyorum. En üst seviyede yaptırım yapacağız, ve İran'a yardım yapan ülkelere de yaptırım yapaılacak'' dedi.

Trump'ın kararının ardınan açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Trump cesur bir karar aldı" dedi.

AB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek politikaları temsilcisi Mogherini nükleer anlaşmanın sürdüğünü belirti ve Tharan'ın nükleer silah geliştirmediğini garanti eden açıklamada bulundu.

AB KONSEYİ BAŞKANI TUSK:

AB Konseyi Başkanı Tusk ise "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşması ve ticaret politikalarına karşı AB birlik içinde hareket edecek" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER