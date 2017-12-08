Akşam yemeğinde Kudüs kararı! Deprem etkisi yaratan kararın perde arkası!

ABD'nin en büyük kumarhane şirketi Las Vegas Sands'ın kurucusu ve sahibi olan milyarder yatırımcı ve iş adamı olan Sheldon G. Adelson, 10 gün önce Trump Tower'da Donald Trump ile özel bir görüşme yaptı. Eski bir arkadaşı olan Morton A. Klein'ı da çağırdı ve gazetenin haberine göre, iki isim Trump'a Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması yönünde konuşma yaptı.

Amerika Siyonist Organizasyonu Başkanı Morton Klein, "Çok heyecanlıydı, ben de öyle. Kalbinde ve ruhunda bununla ilgili bir şeyler var" dedi.

Trump'ın damadı ve Orta Doğu Barış Elçisi Jared Kushner, ABD'nin Ortadoğu politikasını yönlendiren isimlerin başında geliyor. Öyle ki Kushner'in dış politikadaki etkili pozisyonunun Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Trump arasındaki gerilimin baş sebeplerinden biri olduğu iddia ediliyor. Kushner'in Washington yönetiminin bölgede ilişkilerini oturtmadan elçiliğin taşınmasının gösterdikleri çabaları baltalayabileceğini söylemesi Adelson ve diğer İsrail yanlılarını kızdırdı. Bunun ardından Adelson, ekim ayında Beyaz Saray Başstratejisti Stephen Bannon ve Kushner'ın da bulunduğu Beyaz Saray'da düzenlenen özel bir akşam yemeğine eşiyle birlikte katılarak bu konuyu açtı.

Klein ve Adelson, bunun için neredeyse bir yıl beklemek zorundaydı ama Trump'ın Yahudi lobisinin önde gelen isimlerine Kudüs'ü başkent olarak tanıma sözünü verdiği ve Çarşamba günü açıkladığı belirtildi.

Trump dün Twitter hesabında da eski başkanlara gönderme yaparak "ben sözlerimi tutarım, diğerleri tutmaz" diyerek bir video paylaştı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2017

New York Times, Adelson'ın Trump'ın kampanyasına 20 milyon dolar bağışta bulunduğunu da belirtti. Başka kaynaklara göre ise Sheldon'ın Hillary Clinton karşıtı kampanyalara bağışları 25 milyon doları buldu.

GAZETEYE TEŞEKKÜR İLANI

Cumhuriyetçi Yahudi Komitesi New York Times gazetesine Trump'ın Ağlama Duvarı'nda dua ederken göründüğü tam sayfa bir ilan verdi. Teşekkür ilanında "Söz verdin. Yerine getirdin" yazıyordu.

donald trump

kudüs

israil

Sheldon G. Adelson

Morton A. Klein