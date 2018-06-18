Meksika sınırına duvar örerek ABD'yi göçmenlerden koruma planı yaparak tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, Twitter aracılığıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel'i göçmenleri ülkesine kabul ettiği için eleştirdi.

"Göç halihazırda zayıf olan Berlin koalisyonunu sarsarken, Almanya halkı liderlerine sırtını dönüyor. Almanya'daki suç oranı arttı. Kültürlerini güçlü ve şiddetli bir şekilde değiştiren milyonlarca insana izin vermek, bütün Avrupa için büyük bir sorun. Avrupa'da göçün neden olduğu durumun bizde de yaşanmasını istemeyiz." ifadelerini kullandı.

ALMAN HÜKÜMETİNDE SIĞINMACI ÇATLAĞI

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile tartıştığı sığınmacı ve mülteci konularına ilişkin kararını Avrupa Konseyi zirvesinden sonra vereceğini bildirdi.

Merkel, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, tartışmalı meselelerle ilgili olarak Avrupa Konseyi zirvesinde diğer AB ülkeleri hükümet ve devlet başkanlarıyla ikili anlaşmalar konusunda görüşeceğini belirterek, 1 Temmuz'da CDU yönetim kurulu ve başkanlık divanıyla görüştükten sonra kararını vereceğini söyledi.

CDU ve CSU'nun göçün yönlendirilmesi ve 2015 yılında olduğu gibi yeni bir göç dalgasının yaşanmaması gerektiği noktasında görüş birliği içinde olduğunu ve genel olarak Seehofer'in bu konuda hazırladığı master planına olumlu baktıklarını ifade eden Merkel, ancak alınacak kararlarda Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın çıkarlarının da korunması gerektiğini kaydetti.

Sığınmacı ve mülteci sorunlarıyla ilgili Avrupa çapında çözümler bulunması gerektiğine işaret eden Merkel, Seehofer'in talep ettiği gibi sığınmacıların Almanya sınırında doğrudan, kayıtları ilk olarak yapılan AB ülkesine gönderilmelerinin domino etkisi yaratacağına ve tüm AB ülkelerinin aynı şekilde davranmaya başlayacağına dikkati çekti.

Merkel, sorunların çözülebilmesi için diğer AB ülkelerine ne gibi önerilerde bulunacağı şeklindeki soru üzerine, bunun için bu ülkelerin ve AB dışındaki ülkelerin isteklerinin de önemli olduğunu dile getirerek, "Örneğin Türkiye-AB anlaşmasında, 3 milyon sığınmacı kabul eden Türkiye için sığınmacıların barınmalarının ve okul eğitimlerinin finansmanı önemliydi." şeklinde konuştu.

CSU Genel Başkanı Seehofer de Münih kentinde düzenlediği basın toplantısında, henüz göçü düzenleyecek kesin ve nihai bir düzenleme yapılamadığını ve tartışmalı konularda AB ülkelerinin de her türlü çabasını desteklediklerini söyledi.

Başbakan Merkel'e de yapacağı görüşmelerde başarılar dileyen Seehofer, bu görüşmelerde başarısız kalınması durumunda Almanya'nın tek başına hareket ederek iltica talepleri daha önce reddedilmiş ya da kendilerine daha önce de ülkeye girme yasağı getirilmiş olan sığınmacıların yeniden ülkeye girmeye çalışmaları durumunda bu kişilerin doğrudan sınırdan gönderilebilmesi gerektiğini kaydetti.

Seehofer, bu kişilerin Almanya'ya yasa dışı yollardan girip başka ülkelere gitmelerinin ve yeniden Almanya'ya girmeye çalışıyor olmalarının bile bir skandal olduğunu savundu.

"MERKEL'İ DEVİRMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK"



CSU Başkanı ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, hükümetin düşmesine neden olabilecek sığınmacılar ve iltica konularında Merkel´e Avrupa Birliği müttefikleriyle bir anlaşmaya varması için ek süre verdi.



Seehofer uzun süredir devam eden ittifakın dağılacağı endişelerine yönelik ise Pazar günü olağanüstü CSU toplantısında, "Merkel'i devirmek gibi bir niyetim yok" açıklaması yaptı. Geçen hafta Welt am Sonntag´da yer alan bir haberde ise Seehofer'in bir birlik toplantısında, "Artık bu kadınla daha fazla çalışamam" dediği ileri sürülmüştü.



Angela Merkel, bu ay içinde İtalya Başbakanı Giuseppe Coonte ile sığınmacılar konusunda Avrupa genelinde geçerli bir anlaşmanın temellerini görüşmek için bir araya gelecek.

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