Trump'ın ABD'nin yıllardır medyadan diktatörlükleri ve halkına yönelik zulüm haberlerini okudukları Kim'e duyduğu kıskançlığı dile getirmesi karşısında şaşıran muhabir, "Bu sözlerinizle neyi anlatmak istediniz?" diye sordu. Muhabirin şaşkınlığını fark eden Başkan Trump, "Şaka yapıyorum, sen alay etmekten anlamıyorsun" cevabıyla sözlerinde ciddi olmadığını ima etti.

"ÖMÜR BOYU LİDER OLMAK İSTERİM"

Trump'ın bu sözleri, daha önce de tepki çeken şakalarını hatırlattı. ABD Başkanı, mart ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görev sınırlamasını kaldıran düzenlemeye değinirken "Ömür boyu başkan olmak, kulağa hoş geliyor. Belki biz de deneriz" demiş, sözleri tepki çekince "Şaka yaptım" açıklamasında bulunmuştu.

Eski başkan Barack Obama'nın metin yazarı David Litt, Trump'ın şaka olduğunu söylediği konuşmaların aslında gerçeği yansıttığı iddia ederek "Dinleyeni şakadan anlamamakla suçlamak, fazla ileri gittiğinde sorumluluktan kaçmanın bir yolu. Başkanın halkın sert tepkisi çekeceğini bilmesi nedeniyle şaka malzemesi yapmayacağı bazı konular vardır" diye konuştu.

Sosyal medyadaki mesajlardaysa Trump'ın daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Devlet Başkanı General Abdülfettah es-Sisi, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte gibi sert liderlere hayranlık duyduğunu dile getirdiği hatırlatılarak aslında şaka yapmadığı öne sürüldü. Sosyal medya mesajlarında, Trump diktatörlere özenmekle suçlandı.

"İSTEDİĞİ ZAMAN ARAYABİLİR"

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada Kuzey Kore Devlet Başkanı Jong Un'a şahsi telefon numarasını verdiğini söyledi. Kim'in zeki bir lider olduğunu ve ülkesini iyi yönettiği belirten Trump, "Birbirimizi istediğimiz zaman arayabiliriz" dedi.

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