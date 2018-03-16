Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta başlattığı Afrin Harekatı'nda 56. güne girildi. Afrin kent merkezi çepeçevre kuşatılmış durumda. TSK ve ÖSO güvenliği tam anlamıyla tesis etmek için stratejik noktaları süratle alıyor. Şu ana dek 246 nokta teröristlerden temizlendi. Kent merkezindeki meskun mahal operasyonunun başlaması için geri sayım başladı.

TSK ve ÖSO, Afrin'de yaşayan sivillere zarar gelmemesi için titizlikle hareket ediyor. Sivillerin kenti terk etmesi için koridor açılmış durumda. Afrinliler, TSK ve ÖSO'nun operasyonu öncesi açılan koridordan kenti terk etmeye başladı. Terör örgütü PYD/PKK ise sivilleri koz olarak kullanmak istiyor. Bu nedenle sivillerin çıkışını engellemek için her şeyi ayapıyor. Sivillerin araçlarıyla kaçmaya çalıştıkları noktalara teröristler tarafından hendekler kazıldığı İHA'lar tarafından görüntülendi.

HENDEKLERİ KAZMA, KÜREK İLE KAPATIYORLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi hesabından bu sabah bir video daha yayınlandı. İHA'lar tarafından çekilen görüntülerde sivillerin açılan hendekleri kazma, kürekler yardımıyla kapatmaya çalıştığı görülüyor.

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