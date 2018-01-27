Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ile ÖSO, Afrin’deki terör hedeflerine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nı aralıksız sürdürüyor. Operasyonun 7’nci gününde öldürülen terörist sayısı 343’e ulaştı. TSK ile ÖSO Afrin’e ilerledikçe, PKK/PYD’nin mevzilerini terk etmeye başladığı belirtiliyor Türkiye sınırına 3 kilometre uzaklıkta bulunan Afrin’e bağlı Adamanlı Köyü’nde yaşanan yoğun çatışmaların ardından köy kontrol altına alınmıştı.

AA'nın haberine göre; Adamanlı Köyü’nde sivillerin can güvenliğinin sağlanmasının ardından Mehmetçik, evlerine dönen köy halkına gıda yardımında bulundu. TSK mensubu doktorlar köylüleri sağlık kontrolünden de geçirdi. Adamanlı Köyü’nde yaşanan çatışmalarda 5 ÖSO mensubunun yaralandığı, 30 PKK/PYD’li teröristin ise etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

ZEYTİN DALLARINA SAKLANIYORLAR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin’e 20 Ocak’ta başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ele geçirilen mevzilerde, Irak işgalinde Amerikalılar tarafından kullanılan işgal kulelerinin benzerleriyle karşılaşıldı. PKK’lılar tarafından kullanılan işgal kulelerinin beton bloklardan oluştuğu ve 2-3 saat gibi kısa sürede inşa edilebildiği belirtildi.

SICAK TEMAS 5-10 METREYE DÜŞTÜ

Kulelerde önceden hazırlanan mazgallar bulunduğu ve bu mazgallardan tanksavar dahil her türlü silahın ateşlenebildiği kaydedildi. Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; PKK’lıların kuleler arasına içinden motosikletle gidilebilen 600- 700 metre uzunluğunda beton hendekler hazırladıkları ancak hendeklerin bir kısmının Obüs ve ÇNRA’larla vurulduğu ifade edildi.

Alınan bilgiye göre, teröristler Bafliyun bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Batıdan geçen yolları ve hendek sistemini kullanan teröristlerin yağmur nedeniyle çamur ve suyla dolan çukurları terk etmek zorunda kaldıkları kaydediliyor. Teröristlerin top ve uçak bombalarına hedef olmamak ve bölgeye girecek Türk askeri ile ÖSO’ya saldırmak için zeytin ağaçlarının altına ve arkasına saklandıkları belirtiliyor. Kuzeyde ise Gülbaba tarafındaki hendeklerin büyük kısmının teröristlerden temizlendiği, ağaçların altına saklanan PKK’lılarla sıcak temasın zaman zaman 5-10 metreye kadar düştüğü ifade ediliyor.

2012'DEN BERİ HAZIRLANMIŞLAR

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK/YPG’lilerin, Afrin’i ele geçirdikleri 2012’den bu yana bölgede tahkimat yaptıklarını söyledi. Ağar, şöyle konuştu:

“Bizim yaklaşma istikameti diye tanımlamış olduğumuz her alana tahkimat yapmışlar. Bunun içinde irtibat hendekleri, tank hendekleri, beton koruganlar, gözetleme kuleleri, atış üstü olarak kullanılan kuleler, dehlizler menfezler ve mazgallar var. PKK bu tahkimatı, Alman mühendislerden öğrenmiş. Kandil’i müstahkem mevzii haline getiren 2 Alman mühendis... PKK buraları inşa ederken de işin başındaymışlar. Tahkimatın yapılanmasında askeri uzmanlardan da destek almışlar. Onların da kim olduğu malum. Hendeklerde kullanılan betonlarsa Halep Beton Santralı’ndan. Bu işin içinde bir Fransız şirketi de var.”

Ağar, terör örgütü PKK’lıların hendeklere yerel YPG’lileri koyduklarını, sıcak temasa YPG’lileri sürdüklerini belirterek, kendilerini kıdemli gören dağ kadrosunun geri planda kaldığını ifade etti.

BAYRAKTAN SONRA DİREK DE KALDIRILDI

Terör örgütü PYD/PKK mensupları, Suriye’nin Telabyad İlçesi’ndeki gümrük binasına daha önce ABD bayrağını astıkları direği yerinden kaldırdı. Yerinden sökülen direk, bir kamyonete yüklenerek ilçe merkezine götürüldü. PYD/ PKK’nın çok sayıda mensubunun bulunduğu binaya 2 yıl önce ilk ABD bayrağı asılmıştı.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yuvalanan PKK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda bir hafta geride kaldı.

23 HEDEF VURULARAK İMHA EDİLDİ

Hava operasyonlarında hedef alınacak noktalar belirlenirken, bölgede sivillerin bulunmamasına özen gösteriliyor ve hedefler yüksek vuruş hassasiyetine sahip akıllı bombalarla imha ediliyor. Önceki gece gerçekleştirilen hava operasyonuyla, teröristlerin sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullandığı 23 hedef vurularak imha edildi. Harekata 13 uçağın katıldığı belirtildi. Vurulan hedefler arasında 2 askerin şehit edildiği Darmık Dağı’nın karşısındaki terör örgütü YPG mevzileri de yer aldı.

TSK ve ÖSO, Afrin’i dört taraftan kuşattı ve olumsuz hava koşullarına rağmen, açtığı cephelerde en az 8 koldan kent merkezine doğru ilerleyişini dün de sürdürdü. Dağlık alanlardan başlayan sızma harekâtında teröristlerle sık sık sıcak temas sağlanıyor. Temasa girmekten kaçınan YPG, kırsal alanda keskin nişancı atışları ve omuzdan atılan roketlerle TSK ve ÖSO’ya zaiyat verdirmeye çalışıyor.

TERÖRİST İLE SİVİL AYRILACAK

Doğudan Afrin kent merkezine ulaşılması bakımından büyük önem taşıyan Burseya Dağı büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bu bölgenin güneyinden, Mare hattı üzerinden Afrin’e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri, Tel Rifat bölgesini kontrol altına almayı hedefliyor. Tel Rifat kontrol altına alındığında hem teröristlerin rejim güçlerinin kontrolündeki Halep kırsalına geçmelerinin önü kesilmiş olacak hem de meskun mahal çatışması öncesinde Afrin’den ayrılmayı isteyen sivillerin emniyeti sağlanacak.

Terör örgütü YPG, sivilleri canlı kalkan olarak kullanabilmek için merkezden çıkışlarını engellemeye çalışıyor. Kent merkezinde sivillerle teröristlerin bir arada bulunması, meskun mahal çatışmasını daha karmaşık hale getiriyor.

ASKER SEVKİYATI SÜRÜYOR

TSK, Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan personelini düzenli olarak rotasyona tabi tutacak ve harekât sahasının ihtiyaçlarına göre dönem dönem takviye edecek.

Kırsal alanda başlangıç safhasında sahada ağırlıklı olarak zırhlı birlikler yer alırken, kent merkezine girildikçe harekât konsepti değişecek ve nokta operasyonlara yönelik özel birlikler nöbeti devralacak. Bu çerçevede Kilis ve Hatay’a asker sevkıyatına devam ediliyor. Sınır ötesine geçen birliklere de gıda ve mühimmat ikmali yapılıyor.

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