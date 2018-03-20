TSK ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin'de yaşam

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin kent merkezini kontrol altına alması sonrası sivillerin durumuna ilişkin farklı açıklamalar geliyor.

Türkiye, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) sokakları yağmaladığı iddialarının ardından özellikle Batı'dan gelen açıklamalara tepkili.

ABD'nin "Yağma haberleri bizi kaygılandırıyor" açıklamasına karşılık, Dışişleri Bakanlığı, ABD makamlarını harekatın "sivilleri kurtarmayı hedefleyen mahiyatını" anlayamamakla suçluyor. Hükümet, yağmalama iddialarını soruşturmaya hazırlanıyor.

Peki TSK ve ÖSO'nun kontrolü ele alması sonrası Afrin'de yaşam nasıl?

Afrin sokaklarında çatışmaların enkazı duruyor

Afrin'de yağmalama iddiaları, Fransız Haber Ajansı AFP'nin kentte bulunan muhabirlerinin aktardığı görüntülerle gündeme geldi.

AFP muhabirleri, ÖSO savaşçılarının, kent merkezinde kapalı bırakılan dükkan, lokanta ve evlere girdikleri ve buralardan beraberlerinde yiyecek, elektronik eşya, battaniye ve benzeri şeylerle çıkarken görüldüklerini bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, Afrin sokaklarında çatışmaların izleri duruyor.

Sekiz haftadır süren harekatın enkazı, sokaklarda. Askeri araçlar ise devriye geziyor.

Bir yandan Türk Kızılayı ve AFAD gibi kuruluşlar sivillere yardım dağıtırken, diğer yandan yağmalama haberlerinin ortasında kent sakinlerinin bölgeden kaçtığı bildiriliyor.

Türkiye ise, harekatın özünde Afrin halkının korunması olduğunu yineliyor.

https://twitter.com/TSKGnkur/status/975778965834039296

https://twitter.com/TSKGnkur/status/975807376514220032

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, TSK ve ÖSO kent merkezine girdiğinde insani yardım çalışmalarını başlattıklarını, ihtiyaçları belirledikten sonra hijyen malzemeleri ile gıda ve battaniye gibi malzemeleri dağıtmaya koyulduklarını söylüyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ise, Türk Kızılayı'nın Afrin operasyonu sonrası Suriyeli Kürtler nezdinde itibarının sıfıra yakın olduğunu söyleyerek daha fazla ve düzenli erişim çağrısı yapıyor.

- AFP ÖSO savaşçılarının yağmaladıkları malzemeleri araçların arkasında götürürken görüldüğü bildiriliyor.

'Kendi evimizde evsize döndük'

Reuters, kent merkezinin ele geçirilmesi sonrası zafer kutlaması yapan ÖSO savaşçılarının havaya ateş açtığını, devrilen Demirci Kawa heykelinin üzerine çıktığını bildiriyor.

Ajansın haberine göre birçok dükkan kapalı ve çok sayıda insan Afrin'in dışındaki köylere gitmek için evlerini terk etmiş.

Reuters'a konuşan ismini vermek istemeyen bir adam, "ÖSO Afrin'e girdiğinde bizim güvende olmamız gerekiyordu ama tam aksi oldu" diyor ve ekliyor:

"ÖSO arabalarımızı, evlerimizi, dükkanlarımızı yağmaladı. Kendi evlerimizde bile evsizler gibi yaşar olduk. Ne yiyecek içecek var, ne de güvenlik."

- AFP AFP'nin Afrin'den geçtiği, 18 Mart'ta çekilmiş fotoğrafta sokaklardaki enkaz görülüyor

Türkiye'nin harekatı başladığında ailesinin 30 km uzaklıktaki Bülbül'den Afrin'in merkezine taşındıklarını anlatan bir başka kent sakini, kamyonunun arkasına yatak, halı ve diğer eşyalarını taşırken, bir yandan yaşadıklarını anlatıyor:

"Bombardıman başladığında Afrin'e kaçmıştık. Şimdi daha güvenli olduğu için evimize geri dönüyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İnceleme başlattık

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıklamasına göre, harekatın başlamasından bu yana 323 bin nüfuslu Afrin'de bölgesinde yaşayanların üçte ikisi burayı terk etti.

AFP, Pazartesi günü kontrol noktalarında bulunan bazı ÖSO'luların yağmalama olaylarından şakayla bahsettiklerini aktardı.

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, ÖSO bileşenlerinden "Üçüncü Kolordu" ilçe merkezinde yağmalama suçlarına karışan iki mensubuyla ilişiğini kestiklerini duyurdu.

CNN International'a konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını ve halkın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınacağını söylemişti.

https://twitter.com/tcbestepe/status/975730059850997760

https://twitter.com/bybekirbozdag/status/975359356224098304

BM: Yaklaşık 100 bin kişi Afrin'i terk etti

- AFP Afrin'i terk ederek Halep'in kuzeyine giden siviller

Pazartesi günü Afrin'deki sivillerin durumuna ilişkin BM'den yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada Afrin'den 100 bin kadar kişinin göç ettiği, 75 bin kadarının da Tel Rıfat, Nubul, Zehra ve çevredeki diğer köylere kaçtığı belirtildi.

"Tel Rıfat'taki 16 okulun tamamı göçmenler için sığınak olarak kullanılıyor ve eğitim aksıyor" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Doğu Guta ve Afrin'de birçok insan mahsur kaldı ve hepsinin acil yardıma ihtiyacı var. Bu iki bölgede geçtiğimiz bir ayda yüzlerce sivil öldürüldü ve onbinlercesi de yerlerinden edildi.

"Tüm BM Üyesi Devletler'e daha fazla kaynak sağlama çağrısında bulunuyoruz."

ABD: Afrin'den gelen yağma haberleri bizi kaygılandırıyor

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