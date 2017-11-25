Tuba Büyüküstün: Bebek de yok evlilik de!

Haberlere göre Ferzan Özpetek, Roma'daki nikâhta çiftin şahidi olacak ve kendi evinde de parti organize edecekti. Bu haberi Ferzan Özpetek beğenince iddiaların doğru olduğunu sanan Büyüküstün hayranları sosyal medyayı karıştırdı. Ancak gerçek sonra ortaya çıktı.



Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, çift yakın çevrelerine 'Biz böyle çok mutluyuz bebek de yok evlilik de yok' diyormuş.

tuba büyüküstün

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