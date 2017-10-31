Tuba Büyüküstün'den sevgilisi Umut Evirgen'e yasak

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Posta gazetesinde yer alan habere göre; Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen’in Instagram’da takip ettiği kişileri bile inceliyor. Eski kız arkadaşlarına ‘like’ yapıp yapmadığını kontrol ediyor. Hatta onları takipten çıkartmasını bile istiyor.