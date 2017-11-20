Tudor, Denayer ve Latovlevici'yi yedeğe alıyor!

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir karşısında 5-1'lik ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da tepkilerin odağındaki Igor Tudor, takımdaki aksayan noktaları tespit etti. NTV Spor'un haberine göre hırvat çalıştırıcı Jason Denayer ve Iasmin Latovlevici'nin performansından memnun değil.

Medipol Başakşehir ataklarına karşı beklenen direnci gösteremeyen sarı-kırmızılı savunmada Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi kadroda değişikliğe gidilecek. Teknik direktör Tudor'un, performanslarından memnun kalmadığı Denayer ve Latovlevici'yi yedeğe çekmesi bekleniyor. Galatasaray'da Denayer'in yerine cezasını tamamlayan Serdar Aziz'in, Latovlevici'nin yerine ise Martin Linnes'in forma giyeceği öğrenildi.

ÇİFT FORVET DEVAM EDECEK Mİ?

Tudor'un Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde çift forvetten vazgeçip vazgeçmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Hırvat çalıştırıcı, Aytemiz Alanyaspor'un analiz edilmesinden sonra hücum planına karar verecek.

Hırvat teknik adam, Başakşehir maçında skor 4-1'e gelene kadar oyuncu değişikliği yapmadığı için eleştirilmiş ve mücadele sonrasında "Çift forvetten gol ümidim vardı. O yüzden değişiklik için bekledim." açıklamasını yapmıştı.

Tudor

Denayer

Latovlevici

Serdar Aziz

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