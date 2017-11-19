Tudor ile Avcı kapıştı

Maçın 28. dakikasında sinirler gerildi. İki asist yapan Edin Visca, sarı kartı bulunan Fernando’nun elini tutup daha sonra rakibi sert şekilde itince hızla kendini yere bıraktı. M.Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, 4. hakemin yanına gidip, Fernando’ya 2. kartın çıkması yönünde itirazda bulundu. Buna sinirlenen İgor Tudor, yanına gidip meslektaşına söylendi. Avcı elleriyle ‘Sürekli konuşuyorsun’ işareti yaptı.

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