Tudor, Selçuk İnan'a gelebilecek tepkilerden çekiniyor

Galatasaray'da 6 haftada attığı 5 golle takımının kazandığı maçlarda ve topladığı puanlarda büyük pay sahibi olan Tolga Ciğerci’nin sakatlığı takımda taşların zorunlu olarak değişmesine neden olacak.

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, teknik direktör İgor Tudor’un, Türk Telekom Stadı’ndaki Karabük maçında Tolga’nın yerine takım kaptanı Selçuk İnan’ı ilk 11’de oynatmak istediği ancak taraftar protestosu nedeniyle kara kara düşündüğü ortaya çıktı. İgor Tudor’un, Tolga’nın yerine Feghouli’yi ilk 11’e yerleştireceği düşüncesinin aksine, defansif özellikleri de bulunan gurbetçi oyuncunun boşluğunu Selçuk İnan’la kapatmayı planladığı öğrenildi.



RODRİGUES’İN YERİNE FEGHOULİ

Hırvat hoca, Bursa maçında enfes bir gol atan Feghouli’yi ise sağ kanatta görev yapan Rodrigues’in yerine oynatmayı planlıyor. Antrenmanlarda Selçuk’a moral motivasyon yüklemesi yapan Tudor’un, “Sen sadece işine konsantre ol, dışardan gelecek seslere kulağını tıka” tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi. Selçuk İnan’ı kazanmak isteyen genç çalıştırıcı, idmanlarda mental olarak da hazır görürse, cumartesi günkü maçta formayı Kaptan’a verecek.