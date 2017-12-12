Galatasaray’da Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında koltuğu sallanan ancak başkan Dursun Özbek’in desteği ile görevine devam eden Hırvat çalıştırıcı İgor Tudor, bir haftalık aranın ardından Medipol Başakşehir’den geri alınan liderliğin keyfini yaşıyor. İgor Tudor’un geçtiğimiz hafta sıkıntılı günler geçirdiği sırada Florya’da idarecilere “Endişeye gerek yok. Bu hafta rakipler puan kaybeder, biz kazanırız. Böylece liderliği geri alırız” demesi ise kendisine ‘Kahin Tudor’ diyenlerin sayısını artırıyor. Sezon başında da Avrupa Ligi’nde Östersunds takımına elendikleri maçın ardından benzer kehanetlerde bulunan İgor Tudor, takımın ligin başlaması ile iyi bir seviyeye geleceğini söylemiş ve Galatasaray ilk 8 haftada üst üste aldığı galibiyetlerle beğeni toplamıştı.

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