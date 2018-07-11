Tugay Kerimoğlu'nun eski eşi Etkin Ünal isyan etti!

Tugay Kerimoğlu’nun 25 yıllık eski eşi Etkin Ünal, bir takipçisinin fotoğrafına yaptığı, "Bir erkek sizi nasıl bırakır!" yorumuna isyan etti. Takipçisine sert yanıt veren Ünal, "Kimse kimseyi bırakmadı!" dedi