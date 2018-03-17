Tuğba Yurt, sevgilisi Enver Cenk Şahin'le fotoğrafına, kalp emojisi le birlikte "Love" (aşk) yazdı. Popçunun romantik paylaşımına Enver Cenk Şahin de kayıtsız kalmadı. Gurbetçi futbolcu, "İyi kim. Seni seviyorum" karşılığını verdi.

İkilinin bu halleri "Yakında düğün olabilir" yorumlarını beraberinde getirdi. Sevgilisi Almanya'da yaşayan güzel şarkıcı, bulduğu her fırsatta soluğu Şahin'in yanında alıyor.