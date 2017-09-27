Senarist, yönetmen ve Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Tuncel Kurtiz, ölümünün 4. yılında anılıyor. Peki Tuncel Kurtiz kimdir?

TUNCEL KURTİZ KİMDİR?

Tuncel Kurtiz, 1 Şubat 1936 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Üniversite eğitiminde hukuk, filoloji, felsefe, piskoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu ancak bu bölümlerin hiç birinden mezun olmadı.

1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda ilk kez oyunculuğa başladı ve çeşitli sinema filmlerinde rol aldı. Sürü filminde oynadığı rol ile kariyerinde zirveye ulaşan Tuncel Kurtiz, 1981 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü Gül Hasan filminin senaryosu ile kazandı.

2006 yılında Hacı, 2007 yılında Asi adlı televizyon dizilerinde rol aldı. 2009 yılında vizyona giren Güz Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini oynadı. Yine 2009 yılında başlayan ve Türk dizi tarihinin en iyi dizileri arasında gösterilen Ezel dizisinde oynadığı "Ramiz Karaeski" karakteriyle tüm Türkiye tarafından tanındı ve "Ramiz Dayı" olarak anılmaya başlandı.

2010'da BBC'nin Hayat adlı belgeselini seslendiren Tuncel Kurtiz, ulusal ve uluslararası ödüllerin yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

27 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Etiler'de yer alan evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda 77 yaşında hayatını kaybetti. Tuncel Kurtiz'in cenazesi, 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedildi.

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