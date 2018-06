27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Tunceli AK Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte AKP'nin Tunceli Milletvekili listesi...

Tunceli Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayları

S.NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 HAKAN ÖZER ORTA SERBEST/ÖZEL 2 NAZİF YILDIRIM YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

YILDIRIM:"15 YILDIR AYIPLARI TEMİZLEMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli Seyit Rıza Meydanı'nda, partisi tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 1938 'Dersim' olaylarına değinerek, "Geçmişte bazı yanlışlar olabilir. Olmuştur. Bu ayıpları temizlemek için 15 yıldır AK Parti iktidarı olarak çaba sarf ediyoruz. İnşallah terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Terör en çok zararı buralar, Kürt kardeşlerimize, Doğu ve Güneydoğu'ya veriyor. Çünkü buraya yatırım gelmesini istemiyor" dedi.





Suruç'taki taziye ziyaretinin ardından helikopterle Tunceli'ye geçen Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak kent merkezindeki bazı şehit ailelerini ziyaret etti. Yıldırım, daha sonra Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Ramazan Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, "Bütün Dersimli kardeşlerimi selamlıyorum. Kurtuluş Savaşı kahramanı Diyap Ağa'nın memleketi Tunceli'yi selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra günlerce meydanları sahipsiz bırakmayan siz Tuncelilileri, yiğit Dersimlileri yürekten kutluyorum. Dersimlilerin kadını da erkeği de yiğittir. Kadını da erkeği de merttir. 15 Temmuz ve sonrasında siz bunu yedi düvele gösterdiniz. Allah sizden razı olsun. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak FETÖ'cülere yedirtmediniz; ülkemizi darbecilere bırakmadınız. Biz hep beraber Türkiye´yiz. Alevi, Sünni, Türk, Kürt hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Her vatandaşımızın başımızın gözümüzün üzerinde yeri var. Şimdi bu birlik ve beraberliği 24 Haziran'a taşıyacağız. Doğuştan bize verilen dinimiz, dilimiz,' ırkımız, mezhebimiz Allah'ın bize lütfudur. Bu bizim zenginliğimizdir. Hepimizin aynı olması gerekmiyor. Farklılıklarımızla biz zenginiz. Biz tek bir insanımızın gönlünün kırılmasına ötekileştirilmesine asla rıza göstermeyiz" dedi.



'GEÇMİŞTE BAZI YANLIŞLAR OLABİLİR'



Tunceli'de 1938 tarihinde yaşanan 'Dersim' olaylarına değinerek, bazı yanlışların yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, "Geçmişte bazı yanlışlar olabilir. Olmuştur. Bu ayıpları temizlemek için 15 yıldır AKParti iktidarı olarak çaba sarf ediyoruz. Ben, Tunceli'ye Erzincanlı biri olarak ilk geldiğimde 2004 yılında Tunceli'de bir metrekare bile sıcak asfalt yol yoktu. Köy gibiydi. Şimdi bakıyorum. Her tarafta yollar yemyeşil refüjler, peyzajlar acaba Tunceli'ye mi geldik Cenevre'ye mi geldik diye şaşırdık. Helal olsun. Tunceli bunların fazlasını hak ediyor. Çünkü vaktiyle Tunceli çok çekti. Dersim olaylarından neler çektik. Büyüklerimiz ne kadar büyük bedeller ödediler. Hala onun acılarını tamir etmeye, dillendirmeye uğraşıyoruz. Farklılıklarımızı hep zenginlik olarak gördük; göreceğiz. Bizi cenabı Hak nasıl yarattıysa birbirimizi öyle kabul edeceğiz. Kimin Kürt, kimin Türk olacağına biz kendimiz karar vermiyoruz. Anamızı, babamızı biz mi seçiyoruz. O halde neyin kavgasını yapıyoruz. Hiç kavga yapmayacağız. Kardeş olacağız. Et tırnak gibi olacağız. Terörün, emperyal ülkelerin ülkemizi bölmesine, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Şu muhalefet adaylarının hiç terörle ilgili ağızlarından laf çıkıyor mu? Terörle nasıl mücadele edecekler bununla ilgili bir şey duydunuz mu? Ağızlarından FETÖ ile ilgili bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Terörle mücadele cesaret istiyor. Mangal gibi yürek ister. Recep Tayyip Erdoğan gibi memleket sevdalısı ister. O da bunlarda yok" diye konuştu.



TUNCELİ´YE YATIRIMLARI ANLATTI



AK Parti'nin hizmet siyaseti yaptığını, iktidarları döneminde Tunceli'ye 5 katrilyon 300 trilyon liralık yatırım yapıldığını belirten Yıldırım, "AK Parti 15 yılda Tunceli'ye ilçelerine 5 katrilyon 300 trilyon yatırım yaptı. Helali hoş olsun. Şu anda devam eden projelerin toplamı 2 katrilyon 800 trilyon. Tunceli'ye 184 derslik yaptık. 2008 yılında Munzur Üniversitesi'ni kurduk. 7 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 8 araştırma merkezi açtık. Kısa bir süre önce spor bilimleri fakültesi kurduk. Bu, Tunceli'nin çok ihtiyacı olan bir fakülte. Buralar yüksek yerler. İyi sporcular yüksek yerlerde yetişir. Üniversite içinde kültür merkezi, olimpik yüzme havuzu, kütüphane de kuracağız. Yurt kapasitesini 2 bin 100 yatağa çıkardık. Sağlıkta büyük eserleri hayata geçirdik. Göreve başladığımızdan bu yana 3 hastane, 9 tane birinci kademe sağlık tesisi yaptık. 6 tane uzman doktor vardı. Şimdi 62 tane doktor var. Bizden önce Tunceli'de 1 tane acil istasyonu 1 tane de ambulans vardı. Şimdi 12 acil istasyonu 29 tane de ambulans var. 41 şantiyede 635 milyon liralık yatırımla Tunceli'ye projelerimiz devam ediyor. Ben Ulaştırma Bakanı olduğumda Tunceli'nin bir metre bile bölünmüş yolu yoktu. 46 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yol konusundaki çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli'nin bir doğa harikası coğrafyaya sahip olduğunu kaydederek, "Pertek Köprüsü'nü de yapacağız. Boğazın Yavuz Sultan Selim Köprüsü var da Pertek'in köprüsü olmaz mı, elbette olur. Munzur Çayı Tunceli için hayati öneme sahip. Bir doğa harikası. Dünyada böyle bir yer yok. Raftinge, turizme müsait. Buraya hidroelektrik santrali yapılacaktı. Geçen sene geldiğimizde söz verdim. Yapılmıyor. Bundan sonra da buraya, buranın doğal güzelliğinin bozulmaması için bu projeyi hayata geçirmeyeceğiz. Size buradan bunu da ilan ediyorum. Ama sizden de bir şey istiyorum. Tunceli'nin işlerini takip etmek için, bu projeleri takip etmek için vekil lazım. Vekili siz seçeceksiniz, işleri de onlar takip edecek" dedi.



Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bir çok alana yapılan yatırımları detaylı olarak anlatan Başbakan Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin pazar günü Tunceli'de miting düzenleyeceğini hatırlatarak, "Tuncelilerden ona şu soruyu sormalarını istiyorum. Tunceli'ye yaptığınız bir eser var mı? Bir tane çınar, bir ladik fidanı, bir kavak, söğüt ağacı dahi diktilerse başım gözüm üstünde yerleri var. Çünkü bunlar konuşur AK Parti yapar" diye konuştu.