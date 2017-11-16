Tunceli'de 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri sınırlarındaki 30 ayrı bölge 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülkü amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

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Özel Güvenlik Bölgesi