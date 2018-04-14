Ekstrem sporlarla turizmde ivme kazanmaya hazırlanan ve Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere, yüksek sıradağları sayesinde paraşütle atlama (base jumping) ve iple atlama (rope jumping) sporcularının yeni gözdesi oldu.

AA'nın haberine göre Tortum Gölü'nü çevreleyen sıradağlarda atlama alanı belirleyen ekstrem sporcuları, 2 bin 300 metre yükseklikte isteyenlere atlayış yapmayı öğretirken yörenin turizm potansiyeline de katkı sağlıyor. Uzman sporcuların kontrolünde ilk defa yamaç paraşütü yapan vatandaşlar, atlayışın verdiği korku ve heyecanla manzarayı havadan seyretmenin ayrılacağını yaşıyor.

Bu heyecana ortak olanlardan 64 yaşındaki Halil İbrahim Bingöl de ilerleyen yaşına rağmen ilçenin tanıtımına katkı sunmak ve gençlere örnek olmak için yamaç paraşütü sporcusu Ferdi Toy nezaretinde, yamaç paraşütü ile 2 bin 300 metreden atlayış yaptı. Bu davranışıyla gençlere cesaret veren Bingöl, yıllardır yaşadığı ilçenin ve Tortum Gölü'nün eşsiz manzarasını havadan görmenin mutluluğunu yaşadı.

BİNGÖL: "GENÇLERE YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜ TAVSİYE EDİYORUM"

Halil İbrahim Bingöl, yaptığı açıklamada, ilerleyen yaşına rağmen gençlerin yanında atlayış yapmanın farklı bir duygu olduğunu söyledi.

Bingöl, hayatında ilk defa böyle bir sporu tecrübe ettiğini anlatarak, "Uçakta bundan daha fazla zorlanıyordum. Havanın da güzel olması nedeniyle istediğimiz kadar yükseldik alçaldık ve yarım saat havada gezdik. Çok güzel duygular yaşadım ve hiç heyecanlanmadım. İçimde ürperti olmadı ve imkanım olduğu müddetçe atlayış yapacağım." diye konuştu.

Bingöl, havadayken aşağıdaki arkadaşlarını görünce farklı duygular yaşadığını ifade ederek, "Genç olmak isterdim, belki bu işe daha erken başlardım. Gençlere yamaç paraşütünü tavsiye ediyorum." dedi.

ÖZSOY: "EKSTREM SPORLARDA UZUNDERE VADİSİ İYİ BİR DESTİNASYON"

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, ilçedeki turizm potansiyelini ve turist sayısını artırmak amacıyla doğa sporlarını çeşitlendirmek istediklerini söyledi.

Atlayışların uzman sporcular eşliğinde yapıldığını belirten Özsoy, "Dünyada birkaç ülkede bu tür sporların yapıldığı vadiler var ancak uzmanlar, bu bölgelerde yaptıkları sportif faaliyetler ve geziler sonucunda, ekstrem sporların yapılacağı en iyi destinasyon alanının Uzundere Vadisi olduğunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Özsoy, ilçeye gelen turistlerin daha hareketli zaman geçirmeleri ve ilçeye tekrar gelmelerini sağlamak için çalıştıklarını aktararak şöyle konuştu:

"İlçemizde turizminin çeşitlendirilmesi ve turistlerin daha çok burada kalması için programlar yapıyoruz. Bu sporların yapılacağı rotaları belirleyip ilçemizi uluslararası parkur haline getirmeye çalışıyoruz. Bu sporları yöre halkının da bilmesini ve turistlere öğretmesini istiyoruz. Böylece hem ilçemize gelen turist sayısını hem de sportif aktiviteleri artırmış olacağız."

KOÇAK: "YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN POTANSİYELİNİ BURADA GÖRDÜK"

Uzundere'de arkadaşları ile atlayış yapan ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, yamaç paraşütünün yanı sıra ilçede farklı ekstrem sporları da yaptıklarını söyledi.

Bölgenin bu tür sporlara oldukça elverişli olduğunu belirten Koçak, şunları ifade etti:

"Bölgede daha önce keşfettiğimiz yerlerde iki senedir atlayış yapıyoruz ve paraşütle atlama yapılabilen yaklaşık yedi atlayış alanı var. Başka atlayış alanları için de arayış içindeyiz ancak yamaç paraşütü potansiyelini burada gördük. Arkadaşlarım da alanında Türkiye'de bilinen insanlar. Onlarla bu noktanın dışında üç ayrı noktada atlayış yaptık. Tortum Gölü üzerinde gençlere de öğreterek bu atlayışları gerçekleştirdik ve bu spor, bölge insanına biraz olsun tanıtıldı. Yamaç paraşütünün gençlere öğretilmesi bölge için önemli. Bunun sürdürülebilir olması için desteklerin devam etmesi lazım."

Koçak, atlayış yapan yöre halkının, yaşadıkları ilçeyi havadan görme imkanı bulduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Yükseklik korkusu olanlar önce 'yapamam' diyor ama daha sonra 'acaba' diyerek uçmaya geliyor. Çünkü insanlar daha önce böyle bir şey görmedikleri için bu spora şaşkınlıkla bakıyor. Uzundere, Türkiye'de doğa sporlarının merkezi olacak konumda ve umuyorum ki burası 5-10 yıla kadar dünyada ve özellikle Avrupa'da ekstrem sporları merkezi olarak marka halini alacak."

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