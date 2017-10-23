Turistler kivi hasatına katılabilmek için rezervasyon yaptırıyor

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Danimarkalı Dyvelce Jaspers de daha önce hiç kivi bahçesi görmediğini belirterek, "Burada olmak çok heyecan verici bir tecrübe oldu. Burada olmakta çok mutluyum. Ülkem Danimarka'da kivi ağacı yoktur. Biz kiviyi marketlerden alırız. Onlarda ham halde olur. Bu kadar lezzetli ve taze olmazlar" diye konuştu.