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Ani'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesiyle ilginin daha da arttığını vurgulayan Alp, "Ani Örenyeri'nin özelliği ve örenyeri içinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının, mimari yapılarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunun için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü geçen yıl başlattığı karşılama merkezi, otopark ve diğer donatı alanlarından oluşan kompleks inşaatı devam ediyor." ifadesini kullandı.