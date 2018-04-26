Türk balesinin acı günü!

Türk balesinin divalarından, hocaların hocası Tenasüp Onat Öncel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Devlet sanatçısı olan Tenasüp Onat Öncel için yarın Ankara'da cenaze töreni düzenlenecek.

Türkiye'de balenin gelişmesine değerli katkıları bulunan, pek çok eserde başdansçı olarak sahneye çıkan, koreograf öğretmen Öncel, İstanbul'da Madam Arzumanova ile sanat hayatına başlamıştı.

1948 yılında Devlet tarafından davet edilen ve batılı anlamda bir bale okulunun açılmasına öncülük eden Dame Ninette de Valois'in seçerek, Yeşilköy Bale Okulu'nda eğitim programına aldığı 28 öğrenciden biriydi.

Yeşilköy Bale Akademisi, Sadler’s Wells Bale Okulu’nun (İngiliz Kraliyet Balesi) çalışma programını örnek alarak öğretime başladı. Devlet bursu ile İngiltere'de bir yıl bale eğitimi gören Tenasüp Onat ve arkadaşları, ülkemize döndüklerinde pek çok dünya klasiğini başarıyla Türk sanatseverlerle buluşturmuş, ülkemizde bale sanatının gelişmesi ve sevilmesine büyük katkılar sağlamışlardı.

Devlet Sanatçısı unvanı sahibi Tenasüp Onat Öncel, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden olmak üzere iki kez Devlet Opera Balesi Onur Ödülü'nü almıştır.

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