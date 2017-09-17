Türk Dermatoloji Derneği: Bu bir suçtur

İstanbul Nişantaşı’ndaki bir kafede ‘Doktor Nazan’ olarak tanınan kadının botoks yapma işleminin Habertürk’te manşet olmasının ardından, Türk Dermatoloji Derneği’nden önemli açıklamalar geldi.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; botoks uygulamasının tıbbi bir uygulama olduğunu hatırlatan dernek başkanı Doç. Dr. Güneş Gür Aksoy, “Sağlık bu kadar ucuz olmamalı. Botoks uygulamasının uygun şartlarda yapılması gerekir. Hekim olmayan kişilerin hekimlik alanında faaliyette bulunması, tıbbi ve kanuni anlamda suçtur” dedi.

‘İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHDİTTİR’

Botoks yaptırırken dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, şu bilgileri verdi: “Botoks işlemi, botilinum toksin adı verilen ve bir bakteriden elde edilen kozmetik ürünle yapılmaktadır. Botoks kullanımının hızla arttığı ülkelerin başında geliyoruz. Botoks uygulamasının hekimlerce yapılması, hasta sağlığı açısından kaçınılmaz gerekliliktir. Botoks, sterilizasyonun olduğu uygun koşul larda yapılmalıdır. Muayenehane, tıp merkezi, hastane gibi yerler dışında bu işlem yapılmamalıdır.” Uygulamanın, dermatoloji ve plastik cerrahi uzmanlarının bulunduğu merkezlerde yapılması gerektiğini de vurgulayan Aksoy, “Hekim olmayan kişilerin uygun olmayan koşullarda yanlış malzemelerle botoks ve dolgu uygulamalar yaptıkları görülmüştür. Bu tür işlemler tıbbi olmamakla beraber insan sağlığına da direkt tehdit oluşturmaktadır” diye konuştu.