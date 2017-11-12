Türk filmleri iştah kabarttı!

Mehmet Çalışkan HT Magazin'de Türk sinemasındaki filmleri kaleme aldı.

Türk sinemasında yeni bir dönem başladı.



Dünyanın en büyük film yapım şirketlerinden ABD’li Sony Pictures, Shebnem Askin’in şirketi LuckyRed yapımı olan, Murat Yıldırım ile Özge Gürel’in başrollerini paylaştığı ‘İlk Öpücük’e ortak olarak Türk sinemasına ilk adımını attı.



Fox Networks Group da öyle. Önce üstat Şener Şen’i 7 yıl sonra sinemayla buluşturan TMC yapımı ‘Yol Ayrımı’na ortak oldu.



Sonra da Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı Fırat Parlak ile Koray Şahin’in kurduğu, 25 Film yapımı ‘Hadi Be Oğlum’a.



Yine 25 Film yapımı, Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ı için de imzalar atıldı.



Paramount Pictures da Mustafa Uslu’nun Rodos Adası’ndan Auschwitz Kampı’na götürülen 200 civarındaki yahudinin Türk diplomat Selahattin Ülkümen’in çabasıyla Türkiye’ye getirilerek ölümden kurtarılmasını hikâye eden yeni filmine ortak olacak. Ve diğer bir büyük ABD yapım şirketi Disney Channel da Türk filmleri pazarına girmeye hazırlanıyor. Ünlü şirketin Türkiye’ye gönderdiği yetkilileri film yapımcılarından randevu almaya başlamışlar bile.



Peki neden?



Ne oldu da dünyanın en büyük yapım şirketleri Türk filmlerine ortak olmaya karar verdi?



2007’de gösterime giren Türk filmi sayısı 43’tü.

2016’da 139 oldu.

2007’de Türk filmlerinin toplam izleyici sayısı 12 milyondu.

2016’da 31 milyonu geçti.



İzleyici sayısının bu ölçüde büyük artış göstermesinin ABD yapım şirketlerinin Türk filmlerine ortak olmak istemesinde etkisi var mı?



ABD’li yapım şirketlerinin bugüne kadar ortak olduğu Türk filmlerinden ‘İlk Öpücük’ ve ‘Yol Ayrımı’ izleyiciyle buluştu.



‘Sinemamızda yeni bir çığır açılacaktır’



FOX Networks Group Turkey’nin SVP ile COO görevinde bulunan Mehmet İçağasıoğlu, Türkiye’de ciddi boyutta potansiyeli olmasına rağmen uluslararası pazarda kendini gösteremeyen bir sinema sektörü olduğunun altını çiziyor.



Marka isimlerle marka filmlere imza atmak istediklerini dile getiren İçağasıoğlu, şirketinin Türk filmlerine ortak olmasıyla sinemada çeşitliliğin ve rekabetin artacağına inandığını belirterek hedeflerinin Türk filmlerine ortak olmaya devam etmek olduğunu söyledi.



Dünya devi şirketlerin Türk filmi pazarına girmesiyle başta ABD olmak üzere yurtdışında pazar bulmasında adı geçen şirketlerin etkisi bir hayli büyük olacaktır. Böylelikle ciddi boyutta potansiyeli olmasına rağmen bir türlü büyüyemeyen Türk sinemasında yeni bir çığır açılacaktır.

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