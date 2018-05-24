Türk lirasının değer kaybıyla ilgili siyasi liderler ne dedi?

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Türk lirasının değer kaybı bugün siyasetçilerin gündeminin ilk sıralarında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "yerli paranızı dövizle değişmeyin" çağrısında bulunurken İYİ Parti lideri Akşener ekonomi yönetiminin "nerede yanlış yaptım" diye sormadığını belirtti. İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'in ise daha farklı bir önerisi var: Dolar yasaklansın. Siyasilerin liderlerin kuruyla ilgili açıklamalarını inceledik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasındaki hızlı değer kaybının Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu olmadığını söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da yalnız bırakılması gibi bir durum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı yok" dedi ve ekledi:

"Milletimizi huzursuz etmeye yönelik dedikodulara kimse itibar etmesin.

"Türkiye olarak makro finansal istikrarı önemsiyoruz. Seçimin hemen ardından enflasyonu azaltmak ve cari açığı azaltmak için çok farklı girişimleri yapacağız. Kurdaki dalgalanmaların önünü kesecek imkanlara da sahibiz."

'Yerli paranızı dövizle değişmeyin, vatanseverlik budur'

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verdiği iftarda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra geçeceği yeni yönetim sisteminde para politikası konusunda küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceklerini söylerken "Ama küresel yönetişim biçimlerinin ülkemizi bitirmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, vatandaşlara da çağrı yaptı:

"Kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim, millîlik, vatanseverlik budur. Buna sahip çıkarsak yarınlar farklı olacaktır."

Yıldırım: Türkiye bunu hak edecek bir ülke değil

Başbakan Binali Yıldırım ise Ankara'daki Müstakil İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği iftar programında konuştu.

Türkiye'de bir "kriz fısıltısının" yayıldığını belirten Yıldırım, "Akla ziyan dedikodular almış başını gidiyor. Türkiye bunu haketmiyor. Türkiye bunu hakedecek bir ülke değil" dedi.

Dövizdeki artışın ardından "Biz ne yapacağız" diyenler olduğunu söyleyen Yıldırım, bu soruyu soranlara şöyle yanıt verdi:

"İşinize devam edeceksiniz. O kuru yönetecek mekanizmalar bizde. Merkez Bankası'nın yapacağı işler var. Üzerine düşeni yapacak. Biz de piyasaları reel sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak devam edeceğiz."

Akşener: Çekilin, biz doğrusunu yapalım

Türk lirasındaki değer kaybı, diğer cumhurbaşkanı adaylarının da gündemindeydi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter'dan yayınladığı mesajında "Gerçekleri görmeyen, 16 yıl boyunca milletine yalan söyleyip, nerede yanlış yaptım demeyen bir ekonomi yönetimi" olduğunu söyledi.

Akşener, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun sorumlusu olarak "dış mihrakların" gösterilmesini de eleştirdi ve ekledi:

"İş oraya gelmeden çekilin, biz doğrusunu yapalım."

http://twitter.com/meral_aksener/status/999263332396879872

Hamzaçebi: Merkez Bankası Başkanı istifa etmeli

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Mehmet Hamzaçebi ise Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı istifaya çağırdı.

Hamzaçebi Twitter'dan yayınladığı mesajda Çetinkaya'nın "yukardan gelen talimatlara göre" karar verdiğini söyledi.

http://twitter.com/Akif_Hamzacebi/status/999343509768409089

Paylan: Nerden baksan tutarsızlık

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Garo Paylan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yine arkamdan iş çevirdiler" sözlerini hatırlatarak "Yine 'arkamdan iş çevirdiler' mi diyeceksiniz" diye sordu.

http://twitter.com/GaroPaylan/status/999358702368034818

Akşam saatlerinde Fox TV canlı yayınına çıkan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da "AK Parti iktidarı hiçbir zaman kabahati kendilerinde bulmuyorlar" dedi.

Türkiye'nin çok büyük bir sıkıntıya girdiğini belirten Karamollaoğlu "Bu, bugünkü iktidarın bir sonucu. Özelleştirilmesi neticelenmemiş tüm tesislerin satışlarını durduracağız. Hazine garantisi olacak değil" diye konuştu.

İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek ise daha farklı bir öneri paylaştı: "Dolar yasaklansın."

http://twitter.com/Dogu_Perincek/status/999306568826015744

http://twitter.com/Dogu_Perincek/status/999306566447894528

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