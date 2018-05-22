Türk Telekom'dan OTAŞ açıklaması

Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde tarafların, hissedarlarımızdan Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ)'nin bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili planı görüşeceğinden bahsedilmektedir.

Mevcut durumda, süreç ve/veya planın neticesi ile ilgili Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye herhangi bir resmi bildirim yapılmamıştır. Bu konuda Şirketimize resmi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir."

HABER NEYDİ?

Dün Bloomberg'in konuya yakın 5 kaynağın verdiği bilgiye göre yayınladığı haberde Otaş’a kredi veren bankalar ve diğer tarafların yaklaşık 4,75 milyar dolarlık kredinin çözümü için Salı günü (bugün) İstanbul’da bir araya geleceği ifade edilmişti.

3 kaynağın verdiği bilgiye göre toplantıda, Otaş’a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesinin bankaların ortaklığında kurulacak yeni bir şirkete devredilmesine yönelik bir plan görüşülecek. Plana göre yeni şirkette bankalar, kredideki payları oranda hisseye sahip olacak.

Otaş’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1,5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.