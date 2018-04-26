Türk Telekom, 2018 yılı ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket, bu yılın ilk 3 ayını yüksek faaliyet karlılığı ve son 10 yılın en iyi ilk çeyrek abone kazanımı ile kapattı. Şirketin bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), yıllık bazda yüzde 29,1 artarak 2 milyar lira olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 42,1 ile son 7 yılın en yüksek ilk çeyrek değerine ulaştı.

Türk Telekom'un konsolide gelirleri ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 8,8 artışla 4,7 milyar lira olurken, operasyonel karlılığı yüzde 35,5 artarak 1,1 milyar liraya yükseldi. İlk çeyrek net karı ise 56 milyon lira olarak gerçekleşen şirketin, 2018 ilk çeyrekteki yatırım harcamaları 581 milyon liraya yükseldi.

İNTERNET ABONE SAYISI 10 MİLYONU AŞTI

Türk Telekom, çapraz satış, üst paket satış ve katma değerli hizmetlere odaklanan entegre yaklaşımının verdiği sinerjiyle, yılın ilk çeyreğinde 916 bin net abone kazanımı ile toplam abone sayısını 42,6 milyona taşıdı. Hızlanma trendini sürdüren abone kazanımları, geçen yılın ilk çeyreğine göre 3,3 milyon artarak, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Türk Telekom’un toplam internet abone sayısı ise cazip "İnternet Bizden" tarifelerinin de etkisiyle yine halka arzdan bu yana en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 320 bin artışla 10 milyonu aştı ve 10,1 milyona ulaştı.

Mobil abone sayısı da geçen yılın ilk çeyreğinin 2 katının üzerinde olan 332 bin artışla 19,9 milyona yükseldi. İlk çeyrekte net kazanımların yüzde 95'ini faturalı aboneler oluştururken, faturalı abone oranı da yüzde 56'ya ulaştı.

Bir yıl önce yüzde 75 olan LTE nüfus kapsama alanı ise ilk çeyrekte yüzde 87'ye genişledi. Fiber abone tabanı, yılın ilk 3 ayında 211 bin artarak 3 milyona ulaştı.

"YILA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, 2018 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, bu yıla güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, rekor artışlarla dolu ilk çeyrek sonuçlarının bunun en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Attıkları her adımda Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini aktaran Doany, şunları kaydetti:

"Uzun vadede Türk Telekom’a değer katacak karlı bir büyüme sağlamak için stratejik önceliklerimize ve operasyonel verimliliğimize odaklanarak son derece başarılı bir ilk çeyrek geçirdik. Etkin gider yönetimi politikamızın başarılı bir sonucu olarak FAVÖK marjımızı rekor seviyede yüzde 42'nin üzerine çıkardık. Satış gelirlerimizi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artırarak 4,7 milyar lira ile ilk çeyrekte hedeflediğimiz seviyeye ulaştık. Öte yandan, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığımız UFRS 15 ve UFRS 9 muhasebe standartlarının etkisiyle birlikte 2018 yılı için büyüme öngörülerimizi yukarı yönlü revize ettik. İlgili değişiklik neticesinde FAVÖK’te yıllık öngörümüzü 7,0-7,2 milyar liradan 7,6-7,8 milyar liraya, yatırım harcamalarındaki yıllık büyüme öngörümüzü ise yaklaşık 3,5 milyar liradan yaklaşık 4,1 milyar liraya artırmış bulunuyoruz.

Doany, başlattıkları EMPATİ programı ile birlikte mükemmel müşteri deneyimine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Abone sayılarındaki rekor artışa değinen Doany, toplam abone sayılarında ve internet abone sayılarında 2008’deki halka arzdan bu yana en iyi ilk 3 aylık ve yıllık artış performanslarını yakaladıklarına işaret etti.

Son bir yılda gerçekleştirdikleri 3,3 milyon yeni abone kazanımında güçlü operasyonel yapılarının yanı sıra entegre yaklaşımlarının ve mükemmel müşteri deneyimi hedefleyen EMPATİ programının da önemli ölçüde rol oynadığını anlatan Doany, "Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda dijital eşitliğin sağlanması adına ilk defa internet kullanacaklara yönelik 2017 ortasından bu yana devam eden ‘İnternet Bizden’ kampanyamızın başarılı sonuçlarını bu çeyrekte de almaya devam ettik. 10 milyonu aşan toplam internet abonesi sayımızdaki 3 aylık artışın yaklaşık yüzde 40’ı sadece bu kampanyadan yararlanan abonelerimizden oluşuyor." değerlendirmesini yaptı.

"TAMBU 5.6 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ"

Sabit ses abonesindeki küresel düşüş eğiliminin aksine, Türk Telekom’un abone kazanımında 2017’nin son 2 çeyreğinde iyi bir yükseliş trendi yakaladığına dikkati çeken Doany, şöyle devam etti:

“Sabit sesteki bu yükselişi 2018’in ilk çeyreğinde de sürdürdük. Mobilde 332 bin yeni abone kazanımıyla sağlıklı büyümemizi bu alanda da devam ettirdik. Öte yandan, eşsiz Türkçe içeriği ve platform özellikleriyle mobil kullanıcıların ilgisini her geçen gün daha fazla çeken yerli ve milli dijital klavyemiz TAMBU, 5 ay gibi kısa bir sürede 5,6 milyon indirme sayısına ulaştı. Ayrıca, başarıyla uyguladığımız ‘Kablosuz Ev’ stratejimizin yansıması olarak, çapraz satış ve uygun fiyat politikalarımız ile TİVİBU EV abonelerimizi 108 bin artırarak toplamda 1,3 milyon abone ile TİVİBU EV’i büyük ekran piyasasında ikinci sıraya taşımayı başardık.”

Paul Doany, 2018'in ilk çeyreğinin heyecan verici bir gelişmesinin de aktif mobil ağ paylaşımına yönelik şebeke optimizasyon projelerinin Zonguldak’ta gerçekleştirdikleri ilk pilot uygulamasını başarıyla tamamlamaları olduğunu ifade etti.

Projenin hayata geçmesi ile birlikte bölgedeki LTE bina içi kapsamalarının yaklaşık 3 katına, bina dışı kapsamalarını yaklaşık 2 katına kadar, veri trafiğini ise yüzde 40 artırmayı başardıklarının bilgisini veren Doany, "Projenin devamlılığı, servis kalitemizde ve karlılığımızda gözle görülür artış ile birlikte, maksimum müşteri memnuniyeti ile birlikte paydaşlarımıza da hatırı sayılır şekilde fayda sağlayacak." görüşlerini aktardı.