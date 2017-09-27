Türk ve Güney Koreli cerrahlar canlı yayında ameliyat yapacak

Canlıdan karaciğer naklinde dünya birinciliğini paylaşan Türk ve Güney Koreli cerrahlar, farklı ülkelerden gelen bilim insanları için canlı yayında karaciğer ameliyatı yapacak.

Ankara Üniversitesi (AÜ) ve Güney Kore Asan Tıp Merkezi tarafından düzenlenecek "1. İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu", Karaciğer Nakli Derneği ve Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi (ITN- International Transplant Network) organizasyon ve desteğiyle, uluslararası katılımlı olarak ilk kez 28-30 Eylül 2017'de Türkiye'de organize edilecek. Bu kapsamda gerek organ nakli, gerekse kanser cerrahisinde dünya genelinde yürütülen yeni uygulamalar, araştırmalar ele alınacak.



Avrupa Organ Nakli Kongresi (European Society For Organ Transplantation ESOT2017) için İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Balcı, "1. İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu"na ilişkin bilgi verdi.



ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışından ve yurt içinden 200'e yakın bilim insanının katılacağı sempozyumda, 2 günde 50'ye yakın sunum ve konuşma olacağı bilgisini veren Balcı, "Karaciğer ve pankreas kanser cerrahisinde en yeni ameliyat teknikleri gösterilecek. Ayrıca kapalı (laparoskopik) teknikle karaciğer tümör cerrahisi ameliyatı gerçekleştirilecek. Türk ve Güney Koreli cerrahi ekipler ile yapılacak ameliyat, canlı olarak konferans salonuna iletilecek. Bu şekilde tüm otoriteler, ameliyatı detaylarıyla anında izleyebilecekler. Bilim insanları, operasyona ilişkin anında soru sorabilecek." diye konuştu.

KADAVRALAR ÜZERİNDE DE UYGULAMA YAPILACAK



Doç. Dr. Balcı, Türkiye'nin ve Güney Kore'nin, gerek canlı, gerekse kadavradan karaciğer naklinde dünyaya öncü olduğunu vurguladı.

Bu alanda Türkiye ve Güney Kore'nin birinciliği paylaştığını belirten Balcı, "Sempozyumda, Türk ve Koreli cerrahlara ek olarak ABD, İngiltere, Japonya, İsviçre gibi ülkelerden gelen uzmanlar, uluslararası katılımcı topluluğa karaciğer nakli ve karaciğer cerrahisinde en ileri teknikleri canlı ameliyatlarla gösterecek" bilgisini verdi.

Sempozyum çerçevesinde bir günlük kurs düzenleneceğini de aktaran Deniz Balcı, "Karaciğer çok hassas bir organ ve kesilip bölünmesi de çok ileri teknikler gerektiriyor. Bu tekniklerin, kullanılan cihazların eğitimini vermek için bir kurs düzenliyoruz ve yurt dışından kadavra ithal ettik. Ankara Üniversitesinde düzenlenecek bu kursta, yine Koreli ve Türk cerrahlara Hong Kong ve Hindistan'dan uzmanlar eşlik edecek ve de uluslararası katılımcı cerrahlara kadavralar üzerinde uygulama yapılarak teknikler anlatılacak, onlara da uygulama imkanı sağlanacak." dedi.



Türkiye'nin canlıdan karaciğer naklinde Güney Kore ile benzer oranlara sahip olunduğunu anımsatan Balcı, uygulama başarısında tecrübe ve deneyimin önemine işaret etti.



Türkiye'de tüm karaciğer nakillerinin yaklaşık yüzde 75'inin canlı donörden yapıldığını, Amerika ve Avrupa'da ise tam tersine canlı vericiden nakil oranlarının çok düşük olduğunu belirten Doç. Dr. Balcı, "Bizler canımızdan veriyoruz. Çünkü aile bağlarımız çok kuvvetli." değerlendirmesinde bulundu.



ULUSLARARASI DERNEK KURULACAK

Deniz Balcı, sempozyumun ardından uluslararası karaciğer cerrahisi derneği de kurulacağını bildirerek, bu alanda çalışan tüm karaciğer cerrahlarının bu derneğin çatısı altında bir araya geleceğini söyledi.

Bu kapsamda ilk buluşmanın "1. İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu" ile Türkiye'de yapılacağını kaydeden Balcı, sempozyumun 2'ncisinin seneye Güney Kore'de olacağını da sözlerine ekledi.