Türkan Şoray: İyileşmek için gün sayıyorum

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“Ameliyattan sonraki üç aylık istirahat süremin dolmasına 20 gün var. Bugün de kontrole gittim. İyileşmek için gün sayıyorum, sonra önüme bakacağım” dedi. Sultan sorular üzerine emekli olmayı düşünmediğini söyleyerek setlere dönebileceğinin sinyalini verdi.