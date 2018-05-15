Türkiye’nin geleceğine değer katan ve fırsat eşitliği yaratan sosyal sorumluluk projeleriyle tanıdığımız Turkcell, “Zeka Küpü” projesiyle Anadolu’nun Einstein’larına sahip çıkmaya devam ediyor. 2016’da Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan ve ülkemizdeki BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bünyesinde teknoloji laboratuvarlarının açıldığı projenin son durağı ise Aydın oldu. Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılışa Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Celil Güngör katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen “Zeka Küpü” projesi sayesinde zekası ile geleceğe yön verebilecek Türkiye’nin dört bir yanındaki özel yetenekli öğrenciler, potansiyellerini gerçekleştirecek teknolojilere erişebiliyor.

2018’de 10 Yeni Laboratuvar

2016 yılında başlayan Turkcell Zeka Küpü projesi kapsamında ilk yıl Ordu, İstanbul, Kütahya, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Erzincan olmak üzere 7 ilde “Zeka Küpü” laboratuvarları hizmete sunuldu. Eğitimler ve yeni sınıf kurulumlarına 2017 yılında Sivas, İstanbul, Ankara, Mersin, Amasya, Erzurum, Rize, İzmir, Aydın, Çanakkale (Gökçeada), Mardin ve Afyon’da devam edildi. Bugüne kadar toplamda 19 ilde, 22 laboratuvar ile çocukların teknoloji deneyimine ortak olan Turkcell, bu yıl Balıkesir, İzmir, İstanbul (Ataşehir), Karaman, Trabzon, Bilecik, Antalya, Van, Burdur ve Ordu’da olmak üzere toplam 10 yeni laboratuvar kurularak proje hızla büyümeye devam ediyor. Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar pek çok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, www.zeka-kupu.com üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor.

Proje ile üç yıl içinde 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında sadece laboratuvarların kurulduğu okullardaki öğrencilere değil tüm öğrencilere fayda sağlanması amaçlanıyor. Sürekli güncellenen portalda yer alan online eğitimlerle de öğrencilerin kendi kendine izleyebilecekleri programlarla yeni bilgiler edinmelerini ve yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda bu yıl çok sayıda yeni eğitim Turkcell Zeka Küpü web sitesinde yerini alacak.

Proje kapsamında sadece öğrencilere yönelik değil ailelerinin de çocuklarıyla iletişimlerini artırabilmeleri ve onları destekleyebilmeleri için de çalışmalar yapılıyor. Bu sayede öğrencilerin bilişsel yetenekleri artarken ailelerin de çocuklarını geleceğe daha doğru ve güçlü hazırlaması hedefleniyor.

İşte Aydın’daki zeka küplerinin projeleri

Madenciler İçin Akıllı Şapka: Madenciliğin yoğun olarak yapıldığı Aydın’da madende çalışan işçilerin korunması amacıyla tasarlanan “Akıllı Şapka” projesinde, üzerindeki gaz ve ısı sensörleri yardımıyla ortamda bulunan metan gazı yoğunluğu ve ısı durumu ölçülecek. LED ve Buzzer Sensörü yardımıyla şapkayı takan madenciye uyarı verilerek, maden kaza ve ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İşitme engelliler için kapı zili: Projede dışarıdan gelen kişi zili çaldığında hem ortamda ışık yanacak hem de tavana asılan pervane yardımıyla oluşan serinlikten işitme engelli vatandaş kapının çaldığını anlayacak.

Enerji tasarruflu çalışma lambası: Evlerdeki elektrik tasarrufu sağlanması amacıyla geliştirilen projede, çalışma / okuma masaları kullanıcının sandalyesine oturmasıyla birlikte artan basınç farkından dolayı yanması sağlanacak. Kullanıcı sandalyeden ayrıldığı zaman, sensörün ölçtüğü basıncın azalmasından dolayı lamba otomatik olarak sönecek.

Robabil (Makeblock Robot): Bu projede amaç öğrencilerin tasarladığı ve kodladığı bir robotu (ROBABİL) STEM kapsamında inşa etmeleri… ROBABİL her türlü engebeli arazide sorunsuz ilerleyecek, arama-kurtarma faaliyetlerinde ve tehlikeli görevlerde kullanılabilecek şekilde geliştirilecek.

İnteraktif Hücre Modeli: Proje kapsamında öğrenciler, bitki hücresinin temel kısımlarını ve sitoplazmada bulunan organelleri kendi belirledikleri malzemelerle tasarlayacak. Tasarım aşaması sonrasında öğrenciler Makey Makey kitini kullanarak ve kod yazarak kendi hücre modellerini ortaya çıkaracak.

Alkol ölçer araba: Aracın içinde alkol değerini okuyan sensör aracılığıyla sürücünün alkol seviyesi belirlenecek ve araç hiçbir şekilde hareket etmeyecek.

İnteraktif Müzik Aleti: Bu projede STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) kapsamında Makey Makey Kiti ve Scratch yazılımı kullanılarak müzik aleti tasarımı yapılacak. Farklı olan tarafı ise tuşlar yerine meyvelerin kullanılması. Kullanıcı 8 farklı meyveye dokunarak tüm notalarını çıkarabilecek.

Hava Durumu İstasyonu: Geliştirilecek projeyle hava kalite kontrolü ile ilgili bilgiler toplanabilecek (Sıcaklık, Nem, Karbondioksit Oranı vb.) ani değişim ya da tehlikeli değerlere ulaşılması durumunda gerekli tedbirler alınabilecek. Bu değerler kullanıcıya sistem üzerindeki LCD ekran ile gösterilecek ve kritik durumlarda sesli ikaz verecek.

Lazer Güvenlik Sistemi: Projede lazer ile bir güvenlik sistemi geliştirilecek. Bu sistem ile belirli bir bölgeyi çepeçevre koruma altında tutmak mümkün olacak. Lazer ışını kesildiği an, izinsiz girişlere karşı sistemin sesli uyarı verme özelliği bulunacak.

Otto Robot: Eğlenceli dans figürleri yapabilen Otto Robot, servo motorlar yardımıyla hareket edebilen, kodlanabilen ve 3B yazıcıdan çıkarabilen malzemelerle hazırlanan eğlenceli bir robottur.