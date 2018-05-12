Türkiye'de sinemada rekor kıran yabancı filmler

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5. Titanic (1997) Yönetmen: James Cameron.

Çekimler başladığında sonu herkes tarafından bilinen bir olayın yeniden anlatılmasına büyük risk olarak bakılıyor, filmin Titanic gibi batacağı konuşuluyordu. Ama Cameron, seyircinin ilgisini son ana kadar ayakta tutan basit, etkili bir öykü ve eski usul bir sinemayla “Titanic”i olay haline getirmeyi başardı. Doğanın gücü karşısında, teknolojinin tükendiği noktada, Titanic’in matemini bir kez daha tuttuk, aşkın gücü karşısında duygulandık.

Seyirci sayısı: 2.943.123