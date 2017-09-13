Türkiye'den Ferrari Portofino'ya dört sipariş geldi

Aracın maksimum hızı ise 320 km/s.

Ferrari’nin yeni giriş seviyesi GT modeli olan Portofino’yu 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunacaklarını belirten FerMas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, yeni modelden şimdiden 4 sipariş aldıklarını ve bu sayının artmasını beklediklerini dile getirdi.

Ferrari Portofino