Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Reuters haber ajansına, Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliği konusunda tam üyelik dışında hiçbir seçeneği kabul etmeyeceğini söyledi.

Çelik, "İmtiyazlı ortaklık ya da benzer yaklaşımlar... Bunların hiçbirini ciddiye almıyoruz. Adına ne denirse densin, imtiyazlı ortaklık veya terörle mücadelede işbirliği... Böyle bir teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye bile alınmayacaktır" diye konuştu.

AB'nin Türkiye'den Batı'ya göçmen akınını 3 milyar euro mali yardım ve başka destekler karşılığında durdurması için varılan anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalmadığını söyledi. Mali yardımın iyi işlemediğini belirterek, "Teknik olarak Türkiye'nin bu anlaşmayı sürdürmesi için hiçbir sebep kalmamıştır" dedi.

Çelik, Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının kapsamının genişletilmesi konusunda da ilerleme sağlanmadığını kaydetti.

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